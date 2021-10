Geltow

Jemand hat Robin überfahren. Ein Autoreifen brach dem Straßenhund die Wirbelsäule und zerquetschte seine Hinterbeine. Ein paar Tage später fand man ihn auf einer Müllkippe im Süden Kretas, halb tot, die blutigen Knochen schlimm verdreht, übersäht mit Fliegenmaden.

„Die Beine verrotteten bereits“, sagt Michaela Ebeling: „Wenn ich selbst ihn so gefunden hätte, hätte ich ihn eingeschläfert.“ So aber brachten mitleidige Griechen das todgeweihte Tier zu heimischen Tierschützern, die ihm erste Hilfe leisteten und nicht mehr zu tun vermochten, als abzuwarten. Robin, wie er noch auf der Insel genannt wurde, erholte sich und bekam einen Rollstuhl angeschnallt, ein sehr einfaches Modell, das ihm nicht wirklich passte, aber für den Anfang ging’s.

Rettung erst in Deutschland

Auf ging’s mit ihm nach Deutschland, wo die kretischen Tierschützer gute Kontakte hatten zur Tierrettung Potsdam. Die mobilen Veterinäre Michaela und Gordon Ebeling nahmen ihn in ihr privates Tierheim auf; ein Mitglied der Rettung nähte ihm für den griechischen Rollator einen Hängesack, doch der ging schnell kaputt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als man im Internet ein variableres Gestell entdeckte, spendete die Tierschützerin das über 100 Euro teure Einachser-Gefährt, um Robin eine Chance zu geben, sich frei zu bewegen im Freigelände der Ebelings: frei unter anderen Hunden, Katzen, Ziegen, Eseln. Fortan wurde er morgens mit den zertrümmerten Hinterbeinen in das Geschirr gehängt und mit dem heilen Oberkörper festgeschnallt für die Garten-Toberei.

„Rolli Robin“ wird auf seinem Rollator festgeschnallt. Quelle: ainer Schüler

Er lernte schnell und kennt keine Angst votr der Geschwindigkeit. „In Kurven kippt er auch mal um mit dem Wagen“, erzählt Pflegerin Kathrin „Wicki“ Wickel (42): „Bei den Grasnaben überall geht das schnell.“ Sie würde ja Robin selber nehmen, hat aber in ihrer 45-Quadratmeter-Wohnung schon drei Katzen: „Ich müsste ihm erst noch begreiflich machen, dass er Katzen nicht zum Fressen gerne haben darf.“

„Der frisst keine Katzen“

Da macht Michaela Ebeling keine Sorgen: „Der tobt zwar viel herum, aber er jagt und frisst keine Katzen. Er hatte hier schon Kontakt mit Katzen.“ Jürgen Thole (64), der gerade mit „Spencer“ zu Besuch kommt, einem Strandhund aus Kreta, sieht das auch gelassen. Seine Frau Martina päppelt für die Tierrettung Potsdam Katzen auf und hatte ihren Mann auf „Spencer“ aufmerksam gemacht und das vermutliche Problem mit ihren „Stubentigern“. Doch Jürgen Thole nahm „Spencer“ an die kurze Leine, brachte ihn zu den zehn Katzen und sah erstaunt, dass der Hund sich mitten unter ihnen zu Boden legte und beschnuppern ließ. Fortan gehörte er zur Meute.

Kathrin Wickel ist vernarrt in „Robin“ und er in sie. Quelle: Rainer Schüler

Weil „Robin“ trotz der Schmerzerfahrung eine Frohnatur ist, haben die Ebelings gute Hoffnungen, ihn irgendwann doch zu vermitteln. Interessenten gab es schon, darunter einen, der schon einen Rollstuhlhund gehabt hatte, nun aber selber krank wurde. Wer sich für ihn interessiert, melde sich beim Tiere e.V. unter 0176 966 03 204.

Besonders aufpassen muss man auf „Robin“ nicht. In der Wohnung bewegt er sich mit einem Sack am Hinterteil fort: Er zieht sich mit den Vorderbeinen und das sehr schnell. Er uriniert und setzt selbständig Kot ab, obwohl das medizinisch eigentlich nicht möglich ist nach seinem Unfall. „Wir haben ein CT gemacht und konnten es nicht glauben“, sagt Gordon Ebeling: „Die Wirbelsäule ist durch, richtig nach unten versetzt. Er hätte gar nicht mehr am Leben sein dürfen, unbegreiflich.“

Selbst für Ärzte unbegreiflich: Eigentlich ist die Wirbelsäule durchgebrochen, aber „Robin“ lebt noch und das sehr munter. Quelle: Tierrettung

Man hatte erwogen, seine augenscheinlich nutzlosen Hinterbeine zu amputieren, doch jemand merkte, dass sie zuckten, wenn man ihn versehentlich mal zwickte; das rechte vor allem zappelt bei der Bewegung im Rollator. „Da ist noch Leben drin“, staunt Gordon Ebeling. „Robin weiß nicht, dass er behindert ist“, sagt Michaela Ebeling: „Aber irgendwie weiß er, dass Autos gefährlich sind. Wenn wir mal auf der Straße waren mit ihm, war er sehr vorsichtig.“

Hinter’m anderen Geschlecht her

Gar nicht vorsichtig war der Krüppel-Hund mit dem anderen Geschlecht, rannte allen Hündinnen hinterher, sogar den sterilisierten. Die Tierärztin ist sich vollkommen sicher: „Wenn wir den nicht kastriert hätten, hätte er eine Hündin gedeckt. Der sagte dauernd ,isch hab disch lieb’“, lacht sie. Der Charmeur ist erst etwa zwei Jahre alt.

Wie die meisten Hunde auf Kreta, ist „Robin“ als Rasse unbestimmbar. Eine „reinrassige Chausseegrabenmischung“ nennt Jürgen Thole ihn und seinen „Spencer“ auch. Unerschrocken und lehrsam sei „Robin“, attestiert ihm Pflegerin „Wicki“: „Wenn da mal das Gartentor zugeht und drin hängen bleibt, geht er einen Schritt zurück und macht sich wieder frei.“

Rollstuhlhund Robin wurde auf Kreta überfahren Quelle: Rainer Schüler

Wer ihn mal nimmt, darf eines gar nicht sein, warnt Michaela Ebeling: mitleidig. „Das ist ein kleiner frecher Rüde. Der kriegt das mit und nutzt das aus. Dann hast du keine Chance gegen ihn.“

Von Rainer Schüler