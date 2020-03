Dieser Medizinstudent hilft in der Corona-Krise freiwillig im Klinikum aus

Potsdam

Den Hockeyschläger hat er gegen das Stethoskop getauscht: Ferdinand, 25, Medizinstudent, hat sich zum Dienst im Ernst-von-Bergmann-Klinikum gemeldet – freiwillig. „Eigentlich wäre ich jetzt mit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele beschäftigt“, sagt Ferdinand, der zum Olympia-Kader der deutschen Männer-Feldhockey-Nationalmannschaft gehört. Die Coronavirus-Pandemie aber hat auch die Leistungssportler auf unbestimmte Zeit auf die Plätze verwiesen – und Ferdinand vor die Wahl gestellt. Abwarten und aufs Beste hoffen – oder anpacken und das Beste geben.

Studium in Essen

Die Medizin ist eine Konstante in Ferdinands Leben. Die Großeltern: Apotheker. Die Mutter: Apothekerin. Der Vater: Arzt. „Ich bin mit der Medizin aufgewachsen“, sagt Ferdinand. „Und mir war auch ziemlich früh klar, dass ich gern mit Menschen arbeiten möchte. Da lag der Weg in die Medizin nahe.“ Die ersten Semester – den vorklinischen Teil – hat er in Bochum absolviert, den klinischen Teil leistet er in Essen ab, doch in der Krise hat es ihn zurück zur Familie gezogen. „Es ist schön, jetzt hier zu sein“, sagt Ferdinand.

Seit einer Woche packt er am Bergmann-Klinikum mit an. Die Rettungsstelle ist sein Einsatzort. Dort begleitet er einen Arzt und einen Pfleger, nimmt ihnen ab, was er ihnen abnehmen kann. „Das ist ein sinnvoller Mix“, sagt Ferdinand. „So haben Arzt und Pfleger eine Entlastung und ich kann dazulernen und üben, Blutabnehmen zum Beispiel.“ Für vier Wochen hat sich Ferdinand zum Freiwilligendienst gemeldet. „Erst einmal – wir wissen ja im Moment alle nicht, wie sich die Dinge entwickeln.“

„Man ist besorgt, ja. Aber alle sind ruhig“

Wie sie sich entwickeln könnten, das sieht auch er jeden Tag in den Nachrichten. „Selbst wenn ich es wollte, ich würde an der Coronavirus-Pandemie gar nicht vorbeikommen – das Thema ist überall.“ Die Fakten sprechen eine deutliche und sehr ernste Sprache. Die Elends-Bilder aus Spanien und Italien nehmen kein Ende. Und doch: „Allen ist bewusst, wie es sich entwickeln könnte – so richtig vorstellen kann man es sich aber trotzdem nicht“, sagt Ferdinand.

Auch im Krankenhaus sei Corona Thema Nummer 1. „Die Situation ist für uns alle total neu. Wir sind alle sehr wachsam und beobachten die Entwicklungen genau. Man ist besorgt, ja. Aber alle sind ruhig.“ Sollte das Unvorstellbare eintreffen, will er da sein: „Es wäre egoistisch von mir zu sagen: Ich bleibe lieber weg, es ist mir zu heikel. – Nein, ich bin hier, um zu helfen.“

Schon 150 Freiwillige haben sich gemeldet

Wie Ferdinand denken viele andere auch. Für die Krankenhäuser im Land ist das ein großes Glück. Seit einigen Wochen baut auch das Bergmann einen Freiwilligenpool auf, sagt Damaris Hunsmann, Sprecherin des Klinikums. Demnach haben sich bereits mehr als 150 Menschen gemeldet, vor allem aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich. Und das Klinikum sucht weiter! „Damit wir zu der Zeit, in der sich die Situation immer mehr zuspitzt, schnell auf qualifizierte Hilfe zurückgreifen können“, sagt Damaris Hunsmann. Die Spannbreite reiche von Ärzten und Pflegern im Ruhestand über Berufsaussteiger bis hin zu Menschen mit psychosozialem Hintergrund oder aus der Seelsorge.

Gesucht würden aber auch Menschen ohne medizinnahe Ausbildung: Man freue sich etwa über Reinigungskräfte und Mitarbeiter aus Transportdiensten. Wer administrative Unterstützung leisten kann, sei ebenso willkommen. Allerdings ist neben Engagement auch Geduld gefragt: „Wir können heute noch nicht abschätzen, wo und wann genau wir welches Profil benötigen werden“, sagt Damaris Hunsmann. „Daher ist die Sammlung der Kontaktdaten so wichtig. – Denn dass wir die Hilfe alle irgendwann benötigen werden, steht außer Frage.“

Wer helfen möchte, meldet sich via recruiting@klinikumevb.de oder telefonisch unter 0331/24 14 43 15.

Von Nadine Fabian