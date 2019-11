Anwohnerparken – aber nicht nachts

Brandenburger Vorstadt

Im täglichen Konkurrenzkampf zwischen Anwohnern und Besuchern um Parkplätze in der Brandenburger Vorstadt hat die Stadtverwaltung zu Gunsten der Anwohner entschieden: Zwischen 9 und 18 werktags und von 9 bis 16 Uhr samstags reicht ihnen ein eigener, Ausweis für das kostenfreie Parken. Besucher und Berufspendler haben das Nachsehen; sie dürfen mit einer handelsüblichen Parkscheibe nur zwei Stunden im Kiez stehen.

Viele Bewohner finden die neue Regelung gut, vielen geht sie aber auch nicht weit genug. In mehreren Mails an die MAZ wird eine Verlängerung der Anwohnerrechte bis 20 Uhr oder sogar die Nacht hindurch gefordert. Nachts nämlich dürfen alle frei parken, und wieder stehen Autos auf Bürgersteigen.

Stadt will keine Zeitverlängerung

Die Stadt sträubt sich jedoch gegen eine zeitliche Verlängerung der Anwohnerrechte. „Nachts fehlen die Pendler und Innenstadtbesucher beziehungsweise sind im Gegensatz zur Tageszeit zu vernachlässigen“, erklärt Stadtsprecherin Christine Homann, „so dass hier Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen wenig wirkungsvoll sind.“ Die „schwierige Parksituation in der Nacht“ werde durch die Bewohnerschaft selbst verursacht, da wesentlich mehr Fahrzeuge im Wohngebiet zugelassen sind, als es Parkmöglichkeiten in den öffentlichen Straßen gibt: „Eine Verbesserung der nächtlichen Parksituation kann hier nicht durch eine Ausdehnung der Bewirtschaftungszeiten, sondern nur durch eine Reduzierung des Fahrzeugbestands erfolgen, durch Carsharing-Alternativen oder eine Ausweitung privater Stellplatzanlagen.“

Keine fremden Dauerparker mehr

Die zeitlich begrenzte Bewirtschaftung wirke dennoch positiv auf die Parksituation, auch nachts, da beispielsweise Anhänger keinen Bewohnerparkausweis erhalten und gebietsfremde Parker ihr Fahrzeug nicht mehr mehrere Tage im Wohngebiet abstellen können. Die Parkscheibenregelung erlaube es tagsüber Kunden oder Handwerkern, kurzzeitig zu parken. Eine vollständige Reservierung des öffentlichen Raums für die Bewohner sei rechtlich ausgeschlossen und nur abschnittsweise machbar. So gibt es im Innenstadtbereich es Straßen mit ausschließlicher Bewohnerparkregelung und ohne zeitliche Beschränkung, allerdings nur abschnittsweise. In den jeweils angrenzenden Straßenzügen stehen dann Parkmöglichkeiten Besuchern zur Verfügung, nachts auch dort kostenlos und ohne Zeitbeschränkung.

Abschnittsweises Alleinrecht machbar

Die Gutenbergstraße zwischen Schopenhauer- und Friedrich-Ebert-Straße ist beispielsweise ist vollständig für Bewohner reserviert, während in der Hegelallee auch Besucher parken können. „Diese Aufteilung in der Innenstadt wurde aufgrund des hohen Besucheraufkommens gewählt“, so Homann: „Dadurch, dass Besuchern bereits entlang der an der Kern-Innenstadt vorbeiführenden Hauptverkehrsstraße Parkmöglichkeiten angeboten werden und die innerhalb der Kern-Innenstadt liegende Gutenbergstraße den Bewohnern vorbehalten bleibt, wird ein Großteil des starken Besucherverkehrs aus dem Innenbereich ferngehalten.“ Diese Aufteilung wirke sich verkehrsberuhigend auf die City rund um die Brandenburger Straße aus.

In der Brandenburger Vorstadt dagegen gebe es diese Besucherverkehre „nicht in dem Umfang“. Im Gegensatz zur Innenstadt – mit ihrer hohen Geschäfts-, Gastronomie- und Gewerbedichte – sei die Brandenburger Vorstadt ein Gebiet mit überwiegender Wohnfunktion, so Homann. Die Parkraumbewirtschaftung diene hier dazu, gebietsfremde Langzeitparker – Pendler etwa – fernzuhalten.

Auch hier wäre Homann zufolge eine Aufteilung in reine Bewohnerparkbereiche und in Bereiche für Besucher möglich: „Es wurde jedoch eine Mischparkregelung eingerichtet, da sich dadurch die Nachfrage gleichmäßiger verteilt und die Regelung leichter verständlich ist.“ Eine Aufteilung in reine Bewohnerparkabschnitte und Besucherparkabschnitte würde auch zur Folge haben, dass Besucher oder Handwerker dann nicht direkt am jeweiligen Zielort parken können.

Von Rainer Schüler