Mehr Graffiti für Potsdam: Landesbank verschenkt Bauzaun als legale Sprühfläche

Potsdam

Einst war es ein Bauzaun,jetzt sind des Graffiti-Wände: Die Investitions- und Landesbank Brandenburg (ILB) hat 85 ausgediente Zaunfelder aus der Bauzeit ihres neuen Sitzes am Hauptbahnhof an Potsdamer Jugend- und Kultureinrichtungen gespendet. Sie können künftig entweder von jungen Künstlern besprüht werden oder dienen der Besucherführung bei Freiluft-Veranstaltungen. Auch eine Integrationskita erhält ein Zaunfeld.

Beigeordnete Noosha Augel und ILB-Vorstandschef Tillmann Stenger. Quelle: Bernd Gartenschläger

Am Donnerstag übergab ILB-Vorstandsvorsitzender Tillmann Stenger insgesamt 85 Bauzaunfelder an die Stadt. Stellvertretend nahm Potsdams Jugend- und Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) sie entgegen. „Der Bauzaun der ILB hat schon mehrfach als Projektionsfläche für Graffitikunst gedient“, so Stenger.

Bereits in der Bauphase des neuen ILB-Gebäudes an der Babelsberger Straße fand 2015 ein internationales Graffiti-Event statt. Zudem wurde der Zaun zur Open-Air-Galerie anlässlich der Einheits-Expo 2020. „Daher haben wir uns entschlossen, die Bauzaunfelder nun endgültig den jungen Künstlerinnen und Künstlern zu übergeben“, so Stenger weiter.

„Damit können zum Beispiel weitere legale Graffiti-Flächen geschaffen werden“, sagte Aubel, „und mehr Potsdamer Kinder und Jugendliche können sich in diesem Bereich künstlerisch verwirklichen.“ Die ILB spendet die Zaun-Elemente an das Freiland, den Lindenpark, das Stadtteilnetzwerk Potsdam West, das Theater Poetenpack, die Hoffbauer Stiftung, den Jugendfreizeitladen Golm sowie den Verein Rugby für Potsdam.

Von MAZonline/axe