Mehr Rechte auf dem Rad als im Auto: Potsdams vierte Fahrradstraße eröffnet

Potsdam

Auf der Nebenstraße der Heinrich-Mann-Allee weht ab Dienstagnachmittag ein anderer Wind. Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Torsten von Einem, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Potsdam haben die vierte Fahrradstraße in der Stadt eröffnet. „Es braucht Fahrradstraßen, um klar zu machen, wo das Fahrrad vor dem Auto Vorrang hat“, erklärt Rubelt die neu aufgehängten Verkehrsschilder an der altbekannten „Kleinen Heinrich-Mann-Allee“.

An der neuen Fahrradstraße, die von der Drevesstraße bis Am Försteracker reicht, sind die Verkehrsschilder neu. „ Fahrradstraße“ und „Anlieger frei“, steht auf ihnen und bemächtigt Fahrradfahrer nun das Tempo in der Straße anzugeben – zumindest bis zu 30 Kilometer die Stunde. Dieses Tempolimit gilt für alle Verkehrsteilnehmer in der rund 1,5 Kilometer langen Straße.

Mehr Rechte auf dem Rad als im Auto

Für Bernd Rubelt beutetet die Straße mehr Verkehrssicherheit. „Hier weiß jeder, dass der Fahrradfahrer ein Stück mehr Recht hat“, sagt er. Gemeint ist, dass Radfahrer auf der Fahrradstraße nicht nur nebeneinander fahren dürfen, sondern auch so langsam sie wollen – hinterherfahrende Autofahrer müssen sich dahinter gedulden. Wer hupt oder drängelt, könnte den Tatbestand der Nötigung erfüllen und ein Bußgeld zahlen.

So können Radfahrer in Ruhe auf der rund 1,5 Kilometer langen Straße aus der Innenstadt in die Waldtstadt und zurückfahren. Ein Unfallschwerpunkt war die Straße vorher zwar nicht, dennoch sei es auf „einer der wichtigsten Verbindungsstraßen zu einer Konkurrenzsituation“ zwischen Auto und Fahrrad gekommen, sagt Rubelt. Nur Anlieger und Lieferanten dürfen die Straße mit dem Auto nutzen. Für alle anderen ist die vierspurige Heinrich-Mann-Allee weiter wie gewohnt befahrbar.

Vierte Fahrradstraße in Potsdam

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1auGoQR4EHlsP-qrQ97sEQA3gz4EOjjXc" width="100%" height="380">

In Potsdam gibt es zuvor drei Fahrradstraßen am Park Babelsberg, der Berliner Straße und Am Urnenfeld. Mit der neuen Straße sind Potsdamer nun auf insgesamt 4,5 Kilometer ungestört. In diesem Jahr könnte eine weitere Fahrradstraße dazukommen. Aktuell würde über ein Modellprojekt in der Stahnsdorfer Straße diskutiert. Der Radverkehrsbeauftragte Torsten von Einem ist schon jetzt zuversichtlich, dass es zur Umsetzung kommt.

Auch Rubelt ist für Fahrradstraßen in jedem Quartier: „Wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen dran bleiben, weil mit einer wachsenden Stadt auch die Zahlen wachsen“, sagt er. „Wir wollen mehr Menschen aufs Fahrrad bringen und es vor allem sicher machen“, sagt er. Deswegen ist für ihn das Schild nicht nur ein Schild, sondern ein Schild von großer, rechtlicher Bedeutung.

Mehr zum Thema:

Von Jan Russezki