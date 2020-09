Potsdam

Der Vorstoß von Linken und Grünen in Potsdam für mehr Spielstraßen sorgt für Diskussionen. Die einen wünschen sich ruhigere, freiere Straße. Doch die anderen, die aufs Autofahren angewiesen sind, fragen sich, ob sie marginalisiert werden. Die MAZ-Redakteure Peter Degener und Rainer Schüler vertreten je eine Sicht auf die Dinge.

Pro: Mehr Lebensqualität wagen

Von Peter Degener

Der Milanhorst am Schlaatz könnte Spielstraße werden. Mein erster Gedanke dazu: War er das nicht schon immer? Für mich schon, denn als Kind habe ich zwischen den Schlaatzer Wohnblocks dort mit Kettcar oder Fahrrad die Gegend unsicher gemacht. Ich muss gestehen: Vor rund 30 Jahren habe ich dabei auch den Spiegel eines parkenden Autos demoliert.

Heute als Papa wohne ich glücklicherweise in einer dauerhaft ausgewiesenen Spielstraße ohne Autoparkplätze. Meine Nachbarn und ich haben den Kurierfahrern schnell deutlich gemacht, dass hier bitte nicht gerast wird. Denn in unserer Straße rennen ständig Kinder umher, malen mit Kreide auf der Fahrbahn, üben das Radfahren – und zwar ganz ohne die Gefahr, (m)ein parkendes Auto zu beschädigen. Und die Eltern genießen die Straße ebenfalls als Raum für einen netten Plausch unter Nachbarn. Die autofreie Straße ist unser Dorfplatz. Natürlich fahren immer wieder Fahrzeuge durch – aber sie bestimmen nicht den Zweck dieses Raums.

Darin liegt wahre Lebensqualität der autofreien Straße. Dieses Gefühl sollten sich auch andere Nachbarschaften gönnen. Probieren wir es tageweise aus. Es wird aus praktischen Gründen nicht überall gelingen oder von den Anwohnern angenommen werden – aber den Versuch ist es wert.

Contra: Spielstraßen lösen kein Problem

Von Rainer Schüler

Die Spielstraße ist ja ein Widerspruch an sich: Sie ist im Grundsatz eine Straße, und Straßen sind für Fahrzeuge da, seien es Autos, Motorräder oder Fahrräder. Zum Spielen wurden die Straßen nicht gemacht, die hier zweckentfremdet werden.

Wo es Spielstraßen gibt in diesem Land, versucht man, einen Mangel an Spielplätzen irgendwie wettzumachen da, wo der Konflikt mit den Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrern am kleinsten scheint. Oder man hat keinen Platz für eine Fahrbahn und einen Gehweg und packt beides auf eine Fläche. Spielstraßen sind also irgendwie ein fauler Kompromiss, ein Eingeständnis, dass es anderswo nicht genügend Spielfläche für Kinder gibt. Das ist aber in der Brandenburger Vorstadt, wo man die Feuerbachstraße dafür vorgeschlagen hat, gar nicht so: Die Spielplätze an der Erlöserkirche, in der Westkurve und vor der Kita Baumschule sind nicht eben überfüllt.

Offenbar besteht gar kein Bedarf nach mehr Spielmöglichkeiten. Sollte das anders sein, erfüllt die Umwandlung einer Fahr- in eine Spielstraße für wenige Stunden an einem Wochentag ihn nicht. Sie setzt nur Zeichen. Man kann das als Anspruch sehen, den Autoverkehr zu drosseln zugunsten eines besseren Klimas, oder als Versuch einer Inbesitznahme öffentlicher Straßenflächen, die für den Verkehr gemacht sind, aber den individuellen Fahrern nicht gehören.

