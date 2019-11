Am 11. September sagten die Ärzte zu Jeanine Hillmann, dass ihre Tochter Pia (7) an einem bösartigen Hirntumor sterben wird. Nun klammert sich die Familie aus Potsdam an den letzten Hoffnungsschimmer: eine spezielle und teure Therapie. Dank vieler Spenden haben sie das Geld nun zusammen. Doch die Angst bleibt.