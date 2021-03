Mehr als 150 Künstler:innen: Unter dem Titel „KulturMachtPotsdam“ bietet der 13. März Kultur satt

Potsdam

Ein Jahr ist er bereits her. Der erste Lockdown, der unter anderem die Schließung von sämtlichen Kultureinrichtungen in der Stadt mit sich brachte. Richtig still wurde es deswegen trotzdem nicht, einzelne Künstlerinnen und Künstler sowie verschiedene Kulturhäuser haben immer wieder digitale Formate gefunden, um ihre Werke zu präsentieren, sich in Erinnerung zu behalten. Doch welche Formen bieten sich an, um Kultur in das Internet zu verlegen? Welche neuen Wege müssen gegangen werden, um auch dort ein Publikum zu erreichen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich Sina Schmidt, Theaterregisseurin, Mitbegründerin des Theaterkollektivs „Fritz Ahoi“ und Koordinatorin für die digitalen Formate des großen Aktionstags „KulturMachtPotsdam“, der am 13. März stattfindet. Ursprünglich war dieser als analoger Kulturtag im Freien angesetzt, wegen der noch immer bestehenden coronabedingten Kontaktbeschränkungen ist er aber komplett ins Digitale verlegt worden. Mehr als 150 Künstlerinnen und Künstler treten an diesem Tag digital auf – angefragt, dafür ein Konzept zu entwickeln, wurde Sina Schmidt Mitte Januar.

„Zeitlich betrachtet ist das natürlich nichts, aber hinter der Aktion und dem Netzwerk steht eine wirklich krasse Infrastruktur“, sagt die 36-jährige Potsdamerin. Insgesamt habe alles sehr schnell gehen müssen und trotzdem sei alles gut organisiert. „Dass Annette Paul als Mitinitiatorin über alles den Überblick behält ist echt bewundernswert, ohne sie wäre das alles gar nicht umsetzbar.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen zeigen, wie viel man schafft wenn man Solidarität zeigt“

Der Aktionstag möchte nicht nur an den ersten Lockdown von vor einem Jahr erinnern und die kulturelle Vielfalt Potsdams präsentieren, sondern stellt auch aktive Forderungen an die Politik. Unter anderem geht es den Akteuren um mehr Wertschätzung und Mitspracherecht in der Landeshauptstadt. Auch die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern soll erweitert und vereinfacht werden.

„Diese Forderungen zu vermitteln und gleichzeitig ein kostenloses Kulturprogramm anzubieten, ist natürlich ein Balanceakt“, sagt Sina Schmidt. „Grundsätzlich ist die Botschaft, dass Kunst nichts kostet, nicht richtig.“ Deswegen werden die meisten Programmpunkte auch wirklich nur am 13. März online zu sehen sein. Außerdem besteht die Möglichkeit, über die Potsdamer Bürgerstiftung Geld für das Netzwerk zu spenden. „Wir wollen zeigen, wie viel man schafft wenn man Solidarität zeigt, welche große Kraft daraus entstehen kann, wenn sich alle gegenseitig unterstützen.“

Live-Streams aus dem HOT, Nikolaisaal und Sans Titre

Ausschlaggebend sind dabei auch Potsdams große Kulturhäuser, wie das Hans-Otto-Theater und der Nikolaisaal, die gemeinsam mit dem Sans Titre die drei Hauptbühnen zur Verfügung stellen, von denen aus live gestreamt wird. In allen drei Häusern treten ganz unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler auf, die den Großteil des digitalen Programms gestalten.

Die Besucher haben nun unterschiedliche Möglichkeiten, dieses zu besuchen. Ausgangspunkt dafür ist die Website kulturmachtpotsdam.de, auf der nicht nur alle Programmpunkte mit Uhrzeit und dem entsprechenden Online-Aufführungsort aufgezählt sind. Zu finden sind auch die sechs Räume des Programms.

Virtuelles Museum und Kinobereich

Neben den drei erwähnten Hauptbühnen und ihren Live-Streams, finden sich im virtuellen Museum verschiedene Videos von und Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern. Außerdem wird das Potsdam Museum digital zu einem Ausstellungsraum für Werke ganz verschiedener Potsdamer Kulturschaffender. Im Kinobereich werden Filme gezeigt und der sogenannte „RZ-Spektral-Enter-Space“ bietet verschiedene Interaktionsmöglichkeiten.

Der Besuch des Aktionstages ist nämlich in zwei Ebenen möglich. „Die niedrigschwelliste Möglichkeit ist, sich vor den Computer zu setzen und einfach die verschiedenen Streams anzugucken“, sagt Schmidt. Bereits hier gilt: „Wie bei einem Festival hast du keine Chance, alles zu sehen, man muss vorher eine Auswahl treffen.“

Interaktion durch Telegram, Zoom und den Spatial.Chat

Wer ein bisschen mutiger ist, kann aber auch direkt mit den Akteuren und anderen Zuschauerinnen und Zuschauern in Kontakt treten. Hier gibt es wiederum drei Möglichkeiten: einen großen Zoom-Raum, den Spatial-Chat und eine Telegram-Gruppe. Die Links zu den ersten beiden Chats sind im „RZ-Spektral-Enter-Space“ aufgelistet, die Gruppe ist in der Messenger-App Telegram unter dem Namen „KulturMachtPotsdam“ zu finden.

„Bei Telegram können Fragen gestellt werden, die Streams können kommentiert werden, Promgramminfos sind zu finden und wir vom Team stehen immer als Ansprechpartner:innen zur Verfügung“, sagt Sina Schmidt. „Wir wollen auch sicher stellen, dass die Gespräche thematisch beim Tag bleiben und werden wenn nötig zärtlich eingreifen.“

Lesen Sie auch:

„Ich würde mich freuen, wenn Festivalstimmung aufkommt“

Auch der Zoom-Chat wird betreut sein: Schauspielerinnen und Schauspieler des HOT und aus der freie Szene mimen Türsteher, wie Sina Schmidt sagt. Das bedeute aber nicht, dass irgendwer abgewiesen wird. „Sie begrüßen, entertainen und weisen auf das Programm hin.“ Außerdem leiten sie die Besucher auf Wunsch in die Break-Out-Sessions, also kleine Zoom-Räume, in denen auch noch mal Performances stattfinden. „Einige sind für 30 bis 50 Leute, andere nur für eine Person“, sagt Sina Schmidt.

Wer es noch ein bisschen privater mag, andere Besucher treffen möchte oder sich gezielt mit Freunden für „KulturMachtPotsdam“ verabredet hat, ist wiederum im Spatial.Chat gut aufgehoben. Jeder Besucher wird hier als Blase angezeigt, die sich per Computer-Maus quasi über ein virtuelles Festivalgelände bewegt. „Wer dicht beieinander steht, kann sich unterhalten, ohne, dass es die anderen hören“, erklärt Schmidt. Auch an die Veranstaltungen kann je nach Bedarf näher ran- oder abgerückt werden, dementsprechend laut oder leise ist der Ton.

„Das klingt vielleicht etwas kompliziert, ist aber eigentlich sehr intuitiv“, sagt Sina Schmidt. Wer sich den Spatial.Chat vorab schon mal angucken möchte, kann das unter spatial.chat/s/TryMe tun. „Ich würde mich freuen, wenn sich viele Leute dort reinwagen und Festivalstimmung aufkommt.“

Von Sarah Kugler