Potsdam

Besuch am ehemaligen Terrassenrestaurant Minsk auf dem Brauhausberg in Potsdam. Blaue Gerüstplanen schlagen laut im Sturm. So laut, dass selbst Paola Malavassis klare Stimme kaum gegen den Lärm ankommt, ohne zu brüllen. Doch Brüllen ist für sie nicht angemessen, selbst auf dieser Baustelle, die mal „ihr“ Museum wird, weil Hasso Plattner den maroden Ost-Bau vor dem Abriss gerettet hat.

Das neue „Minsk“ in Potsdam: Die Promenade führt dann östlich den Brauhausberg hinauf zum Haupteingang. Quelle: Das Minsk

Noch braucht die Gründungsdirektorin von „Das Minsk“ viel Fantasie, um sich Säle mit Bildern und Fotografien auf 900 Quadratmetern, das Foyer oder die öffentliche Bar des Hauses vorzustellen. Betonsäulen, nackte Ziegelwände, umherliegende Kabel, Lattenzäune als Fallschutz zwischen den unterschiedlichen Ebenen. Das frühere Terrassenrestaurant „Minsk“ am Brauhausberg in Potsdam steht jetzt nach 50 Jahren wieder als Rohbau da.

„Minsk“-Foyer mit Freitreppe

„Wenn die Besucherinnen und Besucher dort zum Haupteingang hereinkommen“, sagt Malavassi und zeigt auf eine riesige rechteckige Lücke, „dann kommen sie hier rechts zur Kasse. Daneben oder dahinter soll eine Ecke sein mit Büchern und Postkarten, vielleicht auch ein Tisch und Sitzgelegenheiten. Da soll man erst einmal ankommen.“ Kein Souvenirshop mit Nippes, Halstüchern oder „Trabi-Spielzeugautos“.

Blick ins Foyer. Quelle: Bernd Gartenschläger

Themen-Konzepte mit DDR-Kunst, nicht Kitsch hat die gebürtige Costa-Ricanerin im Sinn, die so fasziniert von ihrer neuen Aufgabe und von diesem für viele Potsdamer so besonderen Gebäude ist. „Es ist faszinierend hier. Es ist eine einmalige Möglichkeit, so ein Gelände zu bespielen“, erzählt sie beim Gang mit der MAZ über die Baustelle.

„Zum Glück konnten wir die Wendeltreppe erhalten“, sagt sie geradezu schwärmerisch über die sich eine Vierteldrehung zum Obergeschoss windende Freitreppe. Sie prägte früher schon die erste Etage und musste nur an moderne Baubestimmungen angepasst werden. Wer nicht sofort die Stufen emporsteigt, hat linker Hand einen Blick durch eine Glasfront in einen der beiden Ausstellungssäle. „Das war früher der Küchenbereich“, erklärt die Museumsdirektorin.

Überhaupt: Glas. So viel Panorama wie möglich wird das neue „Minsk“ am Brauhausberg bieten, um Besucherblicke über Kunst und in die Ferne schweifen zu lassen. Ohne die nüchternen Blöcke des „Blu“ und des Bahnhof-Centers böte sich wohl ein unglaubliches Welterbe-Postkartenblick. Am besten wird die Aussicht vom Obergeschoss mit Bar und Terrasse sein. Auch der zweite Ausstellungssaal befindet sich dort. Um gerade Bilder oder Fotografien vor zu viel Sonnenlicht zu schützen, haben die Fensterfronten drei Abdunklungssysteme.

Blick vom Minsk über Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Glas steht aber auch symbolisch für die Transparenz, die Offenheit, mit der Paolo Malavassi und ihr vierköpfiges Team die Potsdamer ins neue „Minsk“ einladen. „Das ,Minsk’ ist ein Ort der Begegnung“, sagt Malavassi, „wir wollen, dass die Menschen für die Kunst herkommen, aber auch um sich zu treffen.“

Die Bar – übrigens am historisch angestammten Platz, aber mit neuem Ambiente, weil der Tresen nicht zu retten war – ist öffentlich. Es soll Konzerte, Lesungen und Performances geben, kündigt die Museumschefin an, die an ihren früheren Wirkungsstätten auch interdisziplinär gearbeitet hat und Ausstellungen mit Musik und Tanz verband.

Um die Verbundenheit mit Potsdam zu zeigen, bleibt auch der Name erhalten. Nicht „Kunsthalle“, nicht „Museum“, nicht „Galerie“ – einfach: „Das Minsk“. Das Alte erhalten und mit dem Neuen verbinden – der Slogan „Keep it, switch it, work it“, der an einem riesigen Banner am Bauzaun hängt, steht dafür.

Und ab Donnerstagvormittag ist das „Minsk“ auch geöffnet. Zumindest als digitale Plattform im Internet. Auf www.dasminsk.de wird gezeigt, was in dem Haus am Hang passiert, und es wird ums Mitmachen gebeten. „Wir suchen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die ihre Geschichten aus dem alten ,Minsk’ mit uns teilen möchten“, sagt Malavassi. Fotos, Einladungen, Handzettel, persönliche Erinnerungen. „Wir wollen viele Geschichten erzählen.“

Seit August ein Programm entwickelt für das „Minsk“

Auch ein neuer Podcast zum „Minsk“ ist geplant. Studierende der Fachhochschule hatten eins das Hörstück „Mein Minsk“ produziert. „Wir wollen mit ihnen jetzt eine zweite Folge produzieren“, kündigt Malavassi an. Ein weiteres Mosaiksteinchen in ihrem „Minsk“-Konzept. Kooperationen mit dem Potsdam-Museum, dem Kunstraum und der Film-Universität zählt sie für die Zukunft auf.

Seit August, als sie die Stelle antrat, entwickelt die 1978 geborene Kunsthistorikerin das Programm. „Leider haben viele Besuche wegen Corona nicht geklappt“, berichtet sie. Gezeigt wird nicht nur DDR-Kunst, sondern es gibt vierteljährlich wechselnde Themenausstellungen. Mit Potsdamer Künstlerinnen oder Künstlern direkt hatte sie noch keinen Kontakt.

Ausstellungsprogramm im „Minsk“ Im März 2022 soll das „Minsk“ als Ausstellungs- und Veranstaltungshaus öffnen. Gründungsdirektorin Paola Malavassi hat bereits ein Programm entworfen. Den Auftakt macht eine Schau aus der Sammlung von Hasso Plattner. Landschafts- und Gartenbilder von Wolfgang Mattheuer (1927-2004) stehen dabei der Fotoserie „Potsdamer Schrebergärten“ des Filmemachers Stan Douglas („Der Sandmann“) von Anfang der 1990er Jahre gegenüber. Sie sollen den Blick auf die Natur und das Potsdamer Stadtbild lenken. Auf die erste Ausstellung wird der Künstler Olaf Nicolai aus Halle/Saale reagieren. Seine zeitgenössischen Arbeiten sollen ab Sommer 2022 eine Antwort oder Weiterentwicklung zu den Werken aus der Sammlung sein – typisch für das „Minsk“-Konzept. Im Herbst 2022 wird das „Minsk“ die erste eigenständige Retrospektive der Werke von Ruth Wolf-Rehfeldt präsentieren. Anlass ist der 90. Geburtstag der Künstlerin, die in der DDR Pionierin für Schreibmaschinenkunst, Druckgrafiken und Collagen im „Mail Art“-Stil war und die mit dem Ende der DDR aufgehört hat, künstlerisch zu arbeiten. Im Frühjahr 2023 wird es musikalisch: Das „Minsk“ wird an die legendäre Reise von Louis Armstrong 1965 durch die DDR erinnern. „Wir wissen noch nicht, wie diese Ausstellung aussehen wird“, sagt Paola Malavassi.

Doch sie weiß, auch eine Baustelle mit Kunst zu bereichern. Wer in den künftigen Ausstellungssaal blickt – ab Donnerstag immerhin digital – könnte im ersten Moment glauben, die Potsdamer Graffiti-Szene hätte es schon auf die Baustelle geschafft. Schwarze Schrift auf der ganzen grau-weißen, unverputzten Wand. Doch dafür ist die Schrift viel zu klar und strukturiert gestaltet. Es ist das Werk von Dan Perjovschi. Der rumänische Künstler habe die künftigen Ausstellungswände vor zwei Wochen mit seinen Schriften und Zeichnungen eingeweiht, so Malavassi: „Es ist eine erste künstlerische Intervention.“

Kunst, die immer bleibt und niemand sieht

Perjovschi hat Worte drapiert: „History“, „Memory“, „Stasisocialism“. Zeichnungen dazu. Skizzen, auf das wesentliche reduziert, kritisch, humorvoll. „Seine Kunst eröffnet einen Raum für Vielschichtigkeit – daran möchten wir anknüpfen“, sagt Malavassi. Für ihn sei es nicht einfach gewesen, in der lauten, schmutzigen, zugigen Atmosphäre zu arbeiten, mit Bauarbeitern als einzigem Publikum und ohne Gäste, die wirklich nur der Kunst wegen kommen. „For No One And Everyone“ hat Perjovschi sein Werk entsprechend genannt – „Für niemanden und alle“. Es wird erhalten, aber unbetrachtet bleiben. Das Mauerwerk mit Schrift und Skizzen wird von einer weiteren Wand verdeckt werden.

Künstler Dan Perjovschi. Quelle: Das Minsk/Ladislav Zajac

Sind denn die Bauarbeiten im Plan? „Ja, im neuen Plan“, sagt die Museumschefin. Die unterbrochene Suche nach Kampfmitteln, umzusiedelnde Fledermäuse oder brütende Vögel sorgten für Verzögerungen. Doch am verschobenen Eröffnungstermin im März 2022 hält man fest. Und angesichts der Corona-Krise sieht Paola Malavassi dies auch positiv: „Hoffentlich können wir dann unter einen anderen Situation eröffnen.“ Das gilt für das Museum und für die Bar, die übrigens noch keinen Betreiber und keinen eigenen Namen hat.

Von Alexander Engels