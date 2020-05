„Mehr geht nicht“: Viele Potsdamer Kitas bleiben vorerst bei Notfallbetreuung

Potsdam

Anja Heyrald ist frustriert. Nachdem erst ihr Antrag auf Notfallbetreuung für ihren Sohn Paul und dann ihr Widerspruch abgelehnt wurden, hatte sie ihre Hoffnungen auf den 25. Mai gesetzt. Ab dann können Potsdamer Kitas neben der Notfallbetreuung einen eingeschränkten Regelbetrieb anbieten und nach und nach wieder mehr Kinder im Wechsel betreuen. Damit könnten Eltern ihre Kinder zumindest einen Tag in der Woche in die Kita bringen. Doch schon jetzt zeichnet sich ab: Kaum eine Kita kann die Lockerung so kurzfristig umsetzen.

Die eingeschränkte Regelbetreuung funktioniert nur, wenn es genug Platz und genug Personal gibt, um die Abstands- und Hygieneregeln des Landes einzuhalten. Am Ende darf jeder Kita-Träger selbst entscheiden, ob sich der fliegende Wechsel in seinen Einrichtungen umsetzen lässt. In der Kita Löwenzahn in Waldstadt II, in die auch Anja Heyralds Sohn geht, hat sich der Träger dagegen entschieden. Paul wird also auch in den kommenden Wochen noch zu Hause bleiben müssen.

Anja Heyrald und ihr Lebensgefährte arbeiten beide in der Automobilbranche. Somit gelten sie nicht als systemrelevant und hatten auch keinen Anspruch auf die Notfallbetreuung ihres anderthalb Jahre alten Sohnes. „Das ist gerade nichts Halbes und nichts Ganzes“, sagt sie. „Man darf wieder arbeiten, aber hat keine Kinderbetreuung.“

„Wir zerbrechen uns den Kopf“

Georgios Papadopoulos von der Potsdamer Betreuungshilfe, dem Träger der Kita Löwenzahn, kann den Frust vieler Eltern verstehen. Dennoch hätten er und die Kita-Leitung sich bewusst gegen den eingeschränkten Regelbetrieb entschieden.

„Wir zerbrechen uns ständig den Kopf, wie wir so viele Plätze wie möglich anbieten können“, sagt er. Mit der Notfallbetreuung sei derzeit etwa ein Drittel der Kinder versorgt. Da es zwar viel Platz, aber momentan nur wenige Mitarbeiter in der Kita Löwenzahn gebe, sei der Ist-Zustand die Option, bei der am meisten Kinder unterkommen können.

Abgesehen davon sei keinem Kind mit einem wöchentlichen Kita-Besuch geholfen, findet Papadopoulos. „Rein pädagogisch ist das Modell Käse.“ Vor allem jüngere Kinder könne die Teilzeit-Kita verwirren.

Georgios Papadopoulos von der Potsdamer Betreuungshilfe kann den Frust vieler Eltern nachvollziehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mehr Kinder brauchen auch mehr Platz

Ines Auert von der gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung Brandenburger Kinder und Jugendlicher (GFB) leitet die Kitas „Vielfalt“ und „Tönemaler“. Auch sie tut sich mit dem eingeschränkten Regelbetrieb schwer. „Ich kann nicht mehr Kinder aufnehmen, als ich Personal und Raum habe“, erklärt sie.

Laut Eindämmungsverordnung darf sie sechs Kinder im Krippenbereich und bis zu zehn Kinder pro Gruppe in der Kita aufnehmen. Normalerweise hätten sowohl die „Vielfalt“ als auch die „Tönemaler“ jeweils Platz für rund 80 Kinder. Momentan werden in beiden Einrichtungen etwa 30 betreut.

„Mehr geht nicht“, erklärt Ines Auert. Schon jetzt seien alle Erzieher im Einsatz, damit die Hygieneregeln eingehalten werden und die Gruppen unter sich bleiben. Selbst im Außenbereich dürfen Kinder aus zwei verschiedenen Gruppen nicht miteinander spielen. Am Abend müsse zusätzlich Zeit eingeplant werden, um die Räume zu desinfizieren. „Es ist schon ein Spagat“, sagt die Kita-Leiterin.

Welche Kinder haben ab dem 25. Mai Anspruch auf Betreuung? Alle Kinder, die bisher in der Notfallbetreuung waren, dürfen weiterhin in die Kita kommen. Anspruch darauf haben Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten sowie besonders Schutzbedürftige oder Kinder von Alleinerziehenden. Bevorzugt werden sollten nach Möglichkeit auch Kita-Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung. Wer die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen will, muss nach wie vor einen entsprechenden Antrag bei der Stadt stellen. In Kitas, die zum eingeschränkten Regelbetrieb übergehen und wieder mehr Kinder aufnehmen können, reicht unter Umständen eine Absprache mit der Kita-Leitung. Ob eine Kita zur eingeschränkten Regelbetreuung übergehen kann, ist dem Träger überlassen und hängt von der Raumgröße und der Mitarbeiterzahl in den Einrichtungen ab.

Zu kurzfristig, zu kompliziert

Auch die Paritätischen Kindertagesstätten haben sich dafür entschieden, den eingeschränkten Regelbetrieb erst ab dem 2. Juni anzubieten. Das betrifft auch die Kita Sonnenschein in Potsdam. Zwar würde der Kita-Träger „lieber heute als morgen“ zum Regelbetrieb zurückkehren, wie es in einer Elterninformation heißt. „Um dies bestmöglich umzusetzen, benötigen wir aber Zeit“, so die Paritätischen Kindertagesstätten. Bis zum Inkrafttreten der neuen Vorgaben sei davon nicht mehr genug übrig.

Selbst die Awo Kinder- und Jugendhilfe, einer der größten Kita-Träger der Stadt, bezeichnet die Umsetzung der Lockerungen als „nicht gleich leistbar“. Daher werde es in der kommenden Woche noch keinen eingeschränkten Regelbetrieb in den Awo-Einrichtungen geben. „Vielmehr wird die Zeit genutzt, um eine geordnete Überleitung in den eingeschränkten Regelbetrieb zu planen und umzusetzen“, teilte die Awo mit.

„Jede Kita ist unterschiedlich“

Der Kita-Träger Frauen in der Lebensmitte (FidL) will sich in der kommenden Woche mit den Leitungen der Kinderhäuser Pittiplatsch, Fridolin und Pipapo darauf verständigen, welche Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden können. „Jede Kita ist unterschiedlich“, sagt der FidL-Vorstandsvorsitzende Henry Sawade.

Abhängig von Raumgrößen, vorhandenem Schutzmaterial und der Größe des Teams müsse für jede Einrichtung ein eigenes Konzept erarbeitet werden, um die Hygienevorschriften einhalten zu können – ein großer Aufwand.

„Man kann bestimmte Vorgaben nicht innerhalb von zwei, drei Tagen organisatorisch umsetzen“, sagt Sawade. „Leider hat die Politik für die entstehenden Detailprobleme bei der Umsetzung ihrer Vorstellungen kaum oder gar keinen Überblick.“

Von Hannah Rüdiger