Mehrere Autos in der Potsdamer Innenstadt aufgebrochen

Innenstadt

Ein Zeuge meldete am Sonntagmorgen einen aufgebrochenen Pkw in der Ebräerstraße. Die Polizei stellte noch weitere aufgebrochene Autos fest. Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Samstag zu Sonntag jeweils die Seitenscheiben von vier Wagen unterschiedlicher Marken eingeschlagen und die Fahrzeuginnenräume durchwühlt.

Eine Übersicht, was gestohlen wurde, lag zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die geschädigten Fahrzeugbesitzer konnten erreicht werden, nur ein Fahrzeug musste vorläufig zur Gefahrenabwehr sichergestellt werden. Die Schadenshöhe wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline