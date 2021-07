Mehrere E-Bikes in Potsdam gestohlen

Babelsberg/Bornstedt

Teure Fahrräder wurden am Mittwoch aus einem Schuppen in Babelsberg Nord und aus einem Bornstedter Keller gestohlen. In Babelsberg schlugen die Diebe in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, zu. Das Vorhängeschloss des Schuppens war aufgebrochen worden. Es fehlen ein blaues Herrenrad der Marke Bulls, ein weißes Pedelec Smart und ein schwarzes Herrenrad Bulls Urban 27 Street Cross. Hinweise auf Täter gibt es bisher nicht.

In der Neuen Kirschallee in Bornstedt waren unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses gelangt und hatten einen Mieterkeller aufgebrochen. Der Besitzer stellte fest, dass die Diebe unter anderem ein Herren-E-Bike Rose xtra Watt Alfine entwendet hatten. Außerdem fehlen eine Bohrmaschine und ein Bohrhammer von Makita.

In beiden Fällen wurde das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline