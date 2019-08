Kinder bei Busunfall in Brandenburg an der Havel verletzt

Brandenburg an der Havel - Kinder bei Busunfall in Brandenburg an der Havel verletzt Mehrere Kinder wurden bei einem Busunfall in der Brandenburger Bauhofstraße verletzt. Sie sind Schüler an der Katholischen Marienschule in Potsdam und kamen von einem Tagesausflug.

Ein Bus der Regiobus Potsdam-Mittelmark ist Mittwochnachmittag in Brandenburg an der Havel in einen Unfall verwickelt worden. Quelle: Christian Griebel