Stephan Knabe ist ein Coup gelungen: Bis zum Schluss konnte der Investor und Steuerberater geheim halten, dass Eiskunstlaufstar Katarina Witt in sein neues Bürogebäude in der Schiffbauergasse einzieht – und zwar mit ihrem ersten eigenen Sportstudio. Das hatte die MAZ bereits am Samstagnachmittag berichten können. Aufgedeckt wurde das Geheimnis am Sonnabend bei der Eröffnungsfeier für den topmodernen 6,5-Millionen-Euro-Bau.

Neubau in der Potsdamer Schiffbauergasse. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Ich erfülle mir damit einen Traum“, sagte Katarina Witt auf der Bühne vor etwa 400 geladenen Gästen. Ihr Sportstudio heißt Kurvenstar. „So wie die Kurven, in denen unser Leben verläuft, das Auf und Ab, die Höhen und Tiefen“, so der Showstar, der auch unweit der Schiffbauergasse in der Berliner Vorstadt wohnt. Das ist auch mit ein Grund, warum Witt Potsdam als Standort ideal findet. „Ich möchte ein Sportstudio einrichten, in dem ich selbst gern trainiere.“

Individuelles Training in drei Zirkeln

Das Konzept solle sich von anderen Fitness-Centern unterscheiden und keine reine „Muckibude“ sein. Familiär, gemütlich, ganzheitlich – so das Credo. Das Studio kommt im Erdgeschoss unter und ist überschaubar. Eine Café-Ecke ist vorhanden, nicht aber ein Wellness-Bereich. Zwei Zirkel mit computergesteuerten Geräten und ein Beweglichkeitszirkel mit Holzgeräten werden aufgebaut.

Witt setzt auf individuelle Beratung: Jedes Sportclub-Mitglied wird zu Beginn einem Fitness- und Gesundheitscheck unterzogen und soll seine persönlichen Trainingsziele angeben. Ernährungs- und Sportchoaches begleiten die Mitglieder. Auf Arm- und Brustgurten, die beim Training getragen werden, sind die Körper- und Trainingsdaten gespeichert. Die Sportgeräte lesen dies aus und stellen sich automatisch auf den Sportler ein. Ein Bildschirm leitet den Trainingsrhythmus an. 40 Minuten soll eine Training dauern.

Musik zur Einweihnungsfeier. Quelle: Varvara Smirnova

Die Technik ist allerdings nicht neu. Die Firma Milon, von der die Geräte stammen, bietet sie schon seit vielen Jahren an. Das Knowhow dafür bringt Witts Geschäftspartner David Fietzke mit. „ David Fietzke und ich sind ,Soulmates’ mit der Idee eines einmaligen und persönlichen Sportstudios“, schreibt Witt auf ihrer Facebook-Seite. Der Brandenburger Sport- und Fitnesskaufmann ist seit 2002 in der Branche tätig und das in den vergangenen Jahren für die Firma Milon, derzeit als Gebietsrepräsentant für Nord- und Ostdeutschland. Darüber hinaus ist er im Vertrieb der Firma Five-Konzept – und eben diese stattet den Beweglichkeitszirkel mit Holzgeräten aus.

Beispiel für ein Zirkeltraining mit Monitorbegleitung. Quelle: Marlene Schmidt

Ein Beispielgerät war im künftigen Studio ausgestellt. Ansonsten bietet sich dort noch ein Baustellen-Anblick. „Am 1. November wollen wir Eröffnung feiern“, bestätigte Katarina Witt auf MAZ-Nachfrage. Die golden bedruckten Einladungskarten lagen bereits aus. Es soll vorab für eine ausgewählte Sportlerzahl Testrunden geben. Außerdem bietet Kurvenstar den ersten 100 Anmeldern einen Rabatt. Ab dem 9. September können sich Interessenten im Studio anmelden. Die regulären Preise für eine Mitgliedschaft liegen im oberen Segment der Branche.

Immobilienexperte brachte Witt und Knabe zusammen

Den Fitness-Sektor hatte die frühere Spitzensportlerin zunächst vor allem aus Sicht der Unterhaltungsbranche entdeckt. Seit 1995 setzt sie Eisshow-Produktionen mit ihrer Firma With Witt Sports & Entertainment GmbH um. Selbst ging sie auch immer wieder vor die Kamera. Dieses Jahr war die 53-Jährige etwa in der Sat-1-Show „Dancing on Ice“ zu sehen. 2006 veröffentlichte sie das Beratungsbuch „Gesund und fit“, das Tipps für ein Sportprogramm und für Ernährung gibt.

Olympiasiegerin und Showstar Ihre größten Erfolgehatte Katarina Witt als Eiskunstsportlerin für die DDR: 1984 und 1988 siegte sie bei Olympia, 1984, 1985, 1987 und 1988 wurde sie Weltmeisterin. Danach startete sie eine Profi-Karriere unter anderem bei „Holiday on Ice“ und tourte zehn Jahre lang mit großen Eisshows durch die USA. Sie war auch in Filmen zu erleben, etwa 1990 in „Carmen on Ice“. Geboren wurde Witt am 3. Dezember 1965 in Falkensee. Heute lebt sie in Potsdam.

Dass sich Katarina Witt und Stephan Knabe zu diesem Projekt zusammenfanden, obwohl sie sogar Nachbarn sind, haben sie einem geschickten Vermittler zu verdanken. Willy Weber vom Immobilienvermittler Engel und Völkers kannte sowohl Witts seit mehreren Jahren gehegten Plan für ein Sportstudio als auch Knabes Suche nach einem Betreiber für ein Fitness-Angebot in seinem neuen Gebäude.

„Das war reiner Zufall“, sagt Knabe, „wir haben uns dann getroffen und waren uns fast sofort einig.“ Er habe den Standort Schiffbauergasse beleben „und meinen Mitarbeitern ein besonderes Angebot“ machen wollen, daher sollte ein Fitness-Studio ins Bürogebäude einziehen.

Von Alexander Engels