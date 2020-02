Plädoyer für Turm und Rechenzentrum

Innenstadt

Nachdem die Anhörung der Stadtverordneten zum Wiederaufbau der Garnisonkirche keine erkennbaren Bemühungen um einen Kompromiss gezeigt haben, sehe ich mich genötigt, mich an der Diskussion über dieses Vorhaben mit einem eigenen Vorschlag zu beteiligen.

Als Mitglied sowohl der Kreissynode Potsdam als auch der Stadtverordnetenversammlung habe ich den bis heute nicht aufgehobenen Beschlüssen beider Gremien zugestimmt. Insbesondere war ich als Mitglied der kirchlichen Arbeitsgruppe an der Erarbeitung des von der Kreissynode beschlossenen Konzeptes zum Wiederaufbau des Turmes als Versöhnungszentrum ohne das Kirchenschiff beteiligt.

Diese Beschlusslage ist vom gegenwärtigen Kreiskirchenrat jetzt noch einmal bestätigt worden. Das Konzept fand dann auch die Zustimmung einer Mehrheit der Stadtverordneten.

Stadtverordnetensitzung am 4. Juli 1990. Helmuth Przybilski ist der dritte von links. Quelle: Michael Hübner

Auf der Grundlage dieser Beschlüsse begann die Erarbeitung der inhaltlichen wie der architektonischen Konzeption, die schon recht weit gediehen war, als sich 2004 mit dem „Ruf aus Potsdam“ eine Fördergemeinschaft gründete, die dieses Projekt verwarf und sich unter Nichtbeachtung der bestehenden Beschlusslagen in Kirche und Stadt den Aufbau der ganzen Kirche in historischer Gestalt zum Ziel machte.

Diese Zielstellung ist von der 2008 gegründeten „Stiftung Garnisonkirche“ zunächst in ihre Satzung voll übernommen worden. 2016 hat die Stiftung diese Zielstellung für das Schiff geändert, nicht aber dessen Bau in Anerkennung der bestehenden Beschlusslage völlig aufgegeben.

Mit ihrer Zielstellung hat die Stiftung eine Eskalation im Streit um den Wiederaufbau bewirkt. Ich fordere die Stiftung auf, vom Ziel der Errichtung eines Schiffes abzusehen und sich unter Anerkennung der demokratisch zustande gekommenen Beschlüsse allein auf den Turm zu konzentrieren.

Mit dem Abschluss des Turmbaues und dessen Finanzierung wie auch mit der Erfüllung der inhaltlichen Zielstellung und den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen dürfte sie voll ausgelastet sein.

Bei Verzicht auf das Schiff kann das Rechenzentrum erhalten werden und nach einer moderaten Sanierung einschließlich der Restaurierung des Mosaiks von den jetzigen Mietern nach 2023 weiter genutzt werden. Wie sehr viele Potsdamer bin ich für den Erhalt des Rechenzentrums. Der in dem jetzt geplanten Gebäude als Alternative für das Kreativzentrum vorgesehen Teil könnte ebenfalls für Wohnungen oder als Studentenwohnheim genutzt werden.

Unter Nutzung der freibleibenden großen Restfläche des Schiffes kann in Anlehnung an den Vorschlag des Oberbürgermeisters ein Tagungs- und Begegnungszentrum – auch, aber nicht nur für die Jugend – errichtet werden, in dem auch dem Vorschlag von Philipp Ostwald folgend, eine Ausstellungsfläche geplant werden kann, die größer als die im Turm vorgesehene ist.

Auf dem Areal stünden damit drei Gebäude, die mit ihrer Architektur für verschiedene Abschnitte der Geschichte stehen: der Turm der Garnisonkirche für die Preußische Monarchie und die Nazizeit; das Rechenzentrum für die DDR; und der Neubau für die Zeit der 1989/90 errungenen Demokratie in der neuen Bundesrepublik.

Jedes der Gebäude ist auch ein Stichwortgeber für die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte in dem Zeitabschnitt, für den es steht.

Die Stadtverordneten fordere ich auf, den Oberbürgermeister in das Kuratorium weiterhin mit der Aufgabe zu entsenden, sich für ein Vorhaben im Sinne einer derartigen Zielstellung einzusetzen.

Info Der Babelsberger Dr. Helmuth Przybilski ( SPD) war von 1990 bis 2008 Stadtverordneter und 1990 Präsident der ersten frei gewählten Stadtverordnetenversammlung.

Von Helmuth Przybilski