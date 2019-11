Hausaufgabe: Ostdeutsche an der Mauer begrüßen

Potsdam

Mit dem November verbindet Melanie Koesling schöne Erinnerungen. Damals, 1989, als sie am Tag nach der Maueröffnung als Zwölfjährige in ihrem Gymnasium in Westberlin merkte, dass gerade irgendetwas Großes passierte. Einige Klassenräume waren leer an diesem Freitag. In anderen waren Fernseher aufgestellt, vor denen sich die Schüler drängten und die Bilder vom Mauerfall sahen. Und dann hieß es: „Ihr habt schulfrei! Geht an die Mauer und begrüßt die Leute!“ Melanie Koesling ist mit ihrer Klasse Richtung Kreuzberg gegangen: „Wir haben einfach nur geguckt.“ Massen von Menschen, die in den Westen kamen. Große Euphorie. Emotionen pur.

Am Samstag dann, dem 11. November, machte sich die Schülerin der 7. Klasse mit ihrer Freundin auf den Weg in die Stadt hinter der Mauer. Im Bahnhof Friedrichstraße sind die beiden umgestiegen und zum Alexanderplatz gefahren. Grau und Orange – an diese Farben erinnert sich Melanie Koesling noch ganz genau. Das typische Grau des Straßenbildes im Osten und dann die Straßenbeleuchtung, die nicht so hell wie im Westen war. Eben mehr orangefarben, meint die heute 42-Jährige schmunzelnd. Das Düstere habe ja auch etwas Geheimnisvolles gehabt. Und noch etwas ist ihr im Gedächtnis geblieben: „Die Leute waren alle fröhlich.“

Neue Horizonte in Ostberlin

An einem Bockwurststand wurden die Westberliner Gören auf eine Wurst mit Senf eingeladen. Geschmeckt hat sie den beiden allerdings nicht. Da war der Kakao, den es oben auf dem Fernsehturm am Alex gab, schon besser. Der wurde in „kleinen weißen Tassen“ serviert, erzählt Melanie Koesling. Auch den gab’s damals für lau. Die Schülerinnen waren eingeladen. Zum Shoppen gingen die beiden ins Centrum Warenhaus – „eine schöne große Halle mit langen Rolltreppen“. Doch gekauft haben sie nichts. Es gab nichts, was sie interessierte. Freundschaftsarmbänder waren in Westberlin gerade gefragt. Aber das Warenhaus und die sozialistische Planwirtschaft waren darauf nicht eingestellt.

Für die beiden Schülerinnen war es trotz allem ein schöner Tagesausflug. In Westberlin sei sie auch immer viel unterwegs gewesen, erinnert sich Melanie Koesling. Man sei abgeschottet, aber irgendwie auch behütet gewesen: „Innerhalb der Mauer kannte man sich in Westberlin.“ Und plötzlich eröffneten sich neue Horizonte. Ein bisschen hatte die damals Zwölfjährige schon vom Osten gesehen. Ihre Familie mütterlicherseits stammt aus einem Ort bei Stralsund. Da war sie hin und wieder zu Besuch und wurde „überhäuft mit Mosaikheften und Schokolade mit Cremefüllung“. Letzteres war nicht so ihr Fall. Aber die Mosaikhefte hat Melanie Koesling lieben gelernt.

Silberbesteck führt zu langem Verhör

Die Berlinerin machte später eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten. Übrigens in einer Klasse, in der Ost- und Westberliner zusammen lernten. Dabei habe es auch Neid und Missgunst gegeben. Es musste sich erst alles einruckeln. Seit einigen Jahren schon lebt Melanie Koesling mit ihrer Familie in Potsdam. Lange Zeit pendelte sie zur Arbeit nach Berlin. „Jedes Mal, wenn ich über die Glienicker Brücke gefahren bin, war da immer noch dieses Gänsehautgefühl“, sagt sie. Und wenn es heute bei längeren Fahrten auf der A2 mit dem Auto über die ehemalige innerdeutsche Grenze geht, erzählt sie ihren Kindern, wie das damals war – mit der Grenze. Welche Erinnerungen sie damit verbindet.

Zum Beispiel wie ihre Mutter nach einem Besuch der Familie in Mecklenburg-Vorpommern bei der Grenzkontrolle in Berlin zum Verhör musste. Die Familie hatte einen Kasten mit Silberbesteck mit – ein Geschenk der Uroma aus dem Osten. Das wurde den Westberlinern beinahe zum Verhängnis. Melanie Koesling erinnert sich noch daran, wie ihre Mutter nach quälend langer Verhörzeit völlig entnervt rief: „Dann behaltet doch den Scheiß!“ und nur noch nach Hause wollte.

November ist der Monat der schönen Erlebnisse

Plötzlich war das alles Geschichte. In jenem November, in dem „die deutsch-deutsche Geschichte ein so schönes Ende genommen hat“, wie Melanie Koesling sagt. Sie ist stolz darauf, dass sie diese Zeit miterleben durfte. Der November ist für sie ein Monat der schönen Erlebnisse geblieben: Ihre beiden Söhne – neun und dreizehn Jahre alt – wurden jeweils im November geboren.

Von Ute Sommer