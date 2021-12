Potsdam

Laut dem chinesischen Kalender war 2021 das Jahr des Büffels. Begonnen hatte es Anfang Februar 2021 und löste damit das Jahr der Ratte ab. Wie es der Zufall will: Beide Tiere tauchen – neben einem betrunkenen Igel, einer Tramper-Katze, einer Ratte in einer wirklich sehr ungünstigen Lage, einen Hund im Rollstuhl und vielen anderen – im tierischen Potsdam-Rückblick 2021 auf.

Die Tierrettung Potsdam war im Jahr 2021 äußert gefragt. Zu Dutzenden Einsätzen rückten die ehrenamtlichen Tierschützer in den vergangenen zwölf Monaten in Potsdam aus. In Erinnerung bleiben 2021 eine Menge skurriler, witziger und unglaublicher Begebenheiten.

Zunächst begann das Jahr in Potsdam jedoch mit einer unschönen Meldung: Im Januar wurde bekannt, dass in einer Potsdamer Neubauwohnung im Zentrum-Ost illegal importierte Hundewelpen verkauft wurden. Tierschützer fürchten die Einschleppung von Tollwut. Das Veterinäramt der Stadt Potsdam griff ein und beschlagnahmte drei Zwergspitze.

Mitte Februar hatte ein Schwanenweibchen beim Wassern im Fontänenbecken im Park Sanssouci eine lebensgefährliche Bruchlandung hingelegt. Das Tier war völlig benommen. Christina Geisler, der das Wohl der majestätischen Wasservögel am Herzen liegt, hatten das apathische Weibchen bemerkt und beobachtet, dass mit dem Tier etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit Steffen Agantz von der Tierrettung Potsdam packte sie es in eine Decke, brachten das Tier ins Auto und ab ging es mit dem Schwan in eine Tierklinik. Nach wenigen Tagen kam die gute Nachricht: Das Tier war wieder auf den Beinen. Geisler also wieder mit dem Auto hin, das Schwanenweibchen eingepackt, angeschnallt und zurück in den Park gebracht. Papa Schwan freute sich, nun ja, tierisch.

Damit das Schwanenweibchen weder sich selbst noch seine Retter verletzt, wurde es in eine Decke gewickelt. Quelle: Christine Geisler

Ende Mai hatte die Potsdamer Tierrettung mal wieder einen Igel-Einsatz, diesmal aber einen äußerst ungewöhnlichen: Das Tier war völlig betrunken, lag in einer Eierlikör-Lache. Zudem hatte der Igel auch eine ordentliche Rauferei hinter sich, denn er hatte schwere Bissverletzungen am Körper. Der Igel wurde in die Obhut einer Igelfreundin gegeben. Dort nüchterte das Tier aus – und fühlte sich alsbald schon wieder recht stark, wie seine Reaktion zeigte.

Schläft seinen Rausch aus: Dieser betrunkene und verletzte Igel wurde wieder aufgepäppelt. Quelle: privat

Ebenfalls Ende des Monats war es wieder ein Schwan, der Hilfe benötigte. Beim Überfliegen der Humboldtbrücke war er in die Oberleitung der Straßenbahn geraten und abgestürzt. Autofahrer mussten dem auf der Fahrbahn umherirrenden Tier ausweichen. Steffen Agatz, hauptberuflich Feuerwehrmann, hatte es nicht weit von der Hauptwache neben der Brücke und nahm sich des Tieres an. Der Schwan hatte zum Glück nur leichte Schürfwunden an den Beinen.

Der Juni war in diesem Jahr ein Monat mit vielen besonderen Einsätzen für die Tierrettung. Angefangen hatte er mit einem Pfau. Das verirrte Tier hatte bereits halb Potsdam und das Umland unsicher gemacht; er tauchte mal hier und mal dort auf und verblüffte Passanten. Das Einfangen erwies sich schließlich schwieriger und blutiger als erhofft. Wenige Tage später, ein Besitzer konnte nicht ermittelt werden, wurde sogar ein neues Zuhause für das Tier gefunden. Nach einer (nicht corona-bedingten) Quarantäne-Zeit kann er sich seitdem auf einem weitläufiges Areal austoben, ausbüxen nahezu ausgeschlossen.

Eingefangen: Der Pfau war tagelang in Potsdam und der Umgebung umherspaziert. Quelle: Tierrettung Potsdam

In einem Wald bei Potsdam wurde Mitte des Jahres ein erst sieben Wochen alter blinder Welpe gefunden. Genauer: Ein Schäferhund hatten den Kleinen in einer verschlossenen Box erschnüffelt. „Das Hundebaby wäre in spätestens einem Tag tot gewesen, verhungert, verdurstet“, sagte der Geltower Tierarzt Gordon Ebeling von der Tierrettung Potsdam gegenüber der MAZ.

Dieser blinde Hundewelpe wurde im Wald ausgesetzt Quelle: Tierrettung Potsdam

Daran hat wohl keiner der Planer je gedacht: Am 10. Juni war an der so genannten Havelwelle hinter der Zeppelinstraße in Potsdam eine Entenmutter mit sechs Küken in ein Badebecken einer Steganlage geraten und wäre darin fast gestorben. Sie hatte keine Chance, daraus wieder zu entkommen – doch die Tierrettung nahte. Mit tatkräftiger Unterstützung von MAZ-Redakteur Rainer Schüler wurde die Entenfamilie gerettet. Einfach war es nicht, aber schließlich erfolgreich und ein Küken kam auch noch in den genuss einer privaten Bootstour.

Die Entenfamilie konnte auf die Hilfe der Tierrettung Potsdam und der MAZ setzen. Quelle: Rainer Schüler

Ende Juni hatte es die Tierrettung mit einer alten Bekannten zu tun. Tipsi war mal wieder in Potsdam unterwegs gewesen. Das macht die Katze gerne mal: Eben in den Bus einsteigen, ein paar Stationen durch die Gegend kutschiert werden und wieder raus. Dieses Mal war sie jedoch länger on tour. Ganze vier Monate hörte ihre Familie nichts von der Katze – bis die Tierrettung einen Anruf bekam und Tapsi am anderen Ende der Stadt abgeholt wurde.

Erschöpft: Tramper-Katze Tipsi Quelle: privat

Mitte September dann eine Hilfsaktion vor der Sparkassenzentrale in der Waldstadt: In der Saarmunder Straße hat die Tierrettung Potsdam einen kleinen Rattenjungen aus einem Gullydeckel befreit, ehe er von Autos platt gefahren werden konnte. Passanten hatten das zappelnde Tier, später „Herbert“ genannt, entdeckt, das sich in einem Loch des Straßengullys verklemmt hatte und verzweifelt zu entkommen versuchte. Da half nur eins: Öl – so wie es schon vor sechs Jahren geholfen hatte, bei der, sorry, fetten Bisamratte.

Ratte "Herbert" hing fest. Quelle: Janette Dahms

Im Oktober wurde die herzergreifende Geschichte von Hund „Robin“ bekannt. Der Rüde war auf Kreta angefahren worden, die Wirbelsäule war gebrochen, die Hinterbeine zerquetscht – gefunden hatte man ihn auf einer Müllkippe im Süden der Insel, halb tot, die blutigen Knochen schlimm verdreht, übersäht mit Fliegenmaden. Einheimische nahmen sich dem Häufchen Elend an. Wie es der Zufall will, gab es eine Verbindung zur Tierrettung Potsdam. Mitglieder des Vereins nahmen Robin auf – und jetzt tobt der freche Rüde im Rollstuhl durch Potsdam.

Rollstuhlhund Robin wurde auf Kreta überfahren Quelle: Rainer Schüler

Anfang November hatte sich Schwänin Gretel auf einem See in Töplitz hoffnungslos in Angelmüll verstrickt und einen Haken verschluckt. Wieder war es Steffen Agatz, der einen Schwan aus der Misere half – und schließlich für einen Schwanen-Happy End sorgen konnte.

Nach Not-OP sind die Schwäne Hänsel und Gretel in Töplitz bei Werder (Havel) wieder vereint. Quelle: Rainer Schüler

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere tierische Nachrichten aus Potsdam: Tierschützerinnen holen erschöpften Fuchs vom Eis (6.2.) +++ Feuerwehrmann rettet verunglückte Kormorane aus der Havel [mit Video] (17.02.) +++ Einsatz für Tierrettung Potsdam: Baumkletterer retten Katzen und Waschbären aus luftiger Höhe (17.5.) +++ Die Wasserbüffel sind da (4. Juni) +++ Hochzeitstauben vor Potsdamer Rathaus trotz Hitze (22.6.) +++ Lkw-Unfall: Feuerwehr Michendorf rettet Hündin Tinky nach 34 Stunden aus dem Führerhaus (3.9.) +++ Angelhaken, Schnüre und Köder werden zur Todesfalle für Potsdams Wasservögel (12.9.) +++ Tierschützer retten Greifvogel mit Paddelboard (6.12.) +++

Von MAZonline