Babelsberg

Am frühen Freitagmorgen um 4.13 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines Mercedes in der Allee nach Glienicke informiert. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits dort. Trotzdem erlitt das Fahrzeug einen Totalschaden und wurde für weiterführende kriminaltechnische Untersuchungen sichergestellt. Am Tatort konnten keine Hinweise erlangt werden, die auf einen oder mehrere Tatverdächtige hinwiesen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Ein technischer Defekt könne als Ursache aber noch nicht völlig ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Von MAZonline