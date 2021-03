Groß Glienicke

Ein Berliner Mercedes-Benz ist am Montagvormittag in Groß Glienicke ausgebrannt. Das Auto war wegen eines technischen Defektes liegen geblieben und rückwärts in eine Seitenstraße gerollt. Dort brannte es vollständig aus. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Reste des Fahrzeugs mussten abgeholt werden.

Von MAZonline