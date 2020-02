Babelsberg

Mit einem Messer ging ein betrunkener Fahrgast am Mittwochabend in Babelsberg auf einen anderen Fahrgast los. In einem Bus hatte er zunächst herumgepöbelt und war das spätere Opfer verbal angegangen. Wie die Polizei berichtet, verließ das Opfer den Bus an der Karl-Liebknecht-Straße, doch der Täter setzte nach und bedrohte den Anderen mit einem „kleinen Messer“, so die Polizeisprecherin. Daraufhin sprang der Bedrohte wieder zurück in den Bus, dessen Fahrer sofort die Türen schloss. Die Polizei stellte wenig später den „sehr aggressiven“ Angreifer am Bahnhof Babelsberg und nahm ihn „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ in Gewahrsam.

Von Rainer Schüler