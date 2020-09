Babelsberg

Potsdamer erkennen sie wahrscheinlich sofort: Die Eisenbahnbrücke in der Neustädter Havelbucht. In Michael Fetter Nathanskys Film „Sag Du es mir“ ist sie beinahe die wichtigste Kulisse. Innerhalb des Sehsüchte-Festivals ist der Film am Samstag sowohl im Babelsberger Thalia-Kino als auch online zu sehen – und wird damit das erste Mal einem Potsdamer Publikum vorgeführt. „Ich freue mich auf die Potsdamer und das Feedback, das sicherlich noch mal anders sein wird“, sagt Nathansky.

Der 27-Jährige befindet sich gerade in der Endphase seines Masterstudiums an der Filmuniversität Babelsberg, „Sag Du es mir“ ist sein Abschlussfilm, für den er nicht nur die Regie übernommen, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Der Film war 2019 bei den First Steps in der Kategorie „Abendfüllender Spielfilm“ nominiert und feierte im August 2019 bereits seine Premiere auf dem Festival des deutschen Films Ludwigshafen. Daraufhin war er auf mehreren Festivals zu sehen und gewann dort verschiedene Preise.

Ganz frisch wurde der Film auf dem diesjährigen Achtung-Berlin-Festival gleich drei Mal ausgezeichnet: In den Kategorien „Bestes Drehbuch“, „Beste Produktion“ und „Bestes Schauspiel-Ensemble“. Am 15. Oktober ist der reguläre Kinostart angesetzt.

Michael Fetter Nathansky (rechts) und das „Sag Du es mir“-Team freuen sich über die Auszeichnungen auf dem Achtung-Berlin-Festival. Quelle: Zoom Medien Fabrik/promo

Ein Sturz von der Eisenbahnbrücke

Erzählt wird von drei Menschen, die sowohl die Verbindung zu sich selbst, als auch zu Personen, die ihnen nahe stehen verloren haben. Da ist zum einen Mechanikerin Silke ( Gisa Flake), die in einem Schiffshebewerk arbeitet und kaum noch Kontakt zu ihrer in Spanien lebenden Schwester Monika ( Christina Große) hat. Eines Tages wird Silke von einer Brücke – in der Neustädter Havelbucht – geschubst und Monika kommt zurück nach Deutschland, um herauszufinden, wer der Täter ist. Schnell findet sie ihn in dem Polizisten René ( Marc Ben Puch), der selbst nicht weiß, warum er das getan hat.

Nach und nach setzt sich die Geschichte wie ein Puzzle aus den unterschiedlichen Figuren des Films zusammen. Jedes Mal verschiebt sich die angebliche Wahrheit ein bisschen und am Ende bleibt die Frage: Existiert so etwas wie Wahrheit überhaupt?

Deutscher Schauspielpreis für Gisa Flake

„Ich würde den Film selbst gern noch einmal sehen, ohne zu wissen, wie die Auflösung ist“, sagt Nathansky. Für ihn höre das filmische Denken auch nach Abschluss eines Projektes nicht auf, was aber nicht heiße, dass er den Film in seiner Endversion nicht mag. „Ich entdecke vielmehr immer wieder etwas Neues und sympathisiere mal mit der einen und mal mit der anderen Figur.“

Ihn interessieren die Rollen, die Menschen in ihrem Leben spielen, die Geschichten, die sie erfinden. Für sich und für andere. Überhaupt interessieren ihn die Figuren am meisten, darüber entwickeln sich seine Scripte. Das war auch schon bei seinem Kurzfilm „Gabi“ so, der 2017 mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet wurde. Schauspielerin Gisa Flake, die auch darin die Hauptrolle spielt, wurde für ihre Rolle in „Sag Du es mir“ mit dem diesjährigen Schauspielpreis in der Kategorie „Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle“ ausgezeichnet.

Gisa Flake bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises . Quelle: Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild

Gedreht wurde auch Am Stern und auf Hermannswerder

Allerdings: Die Eisenbahnbrücke in der Neustädter Havelbucht sei auch als Ort eine Inspiration für ihn zu dem Film gewesen, wie Potsdam als solches. Seine Wahlheimat Berlin sei ihm zu aufgeladen, die Orte dort so eindeutig, dass jeder Film schnell zu einem Berlinfilm mutiere. Szenen für „Sag Du es mir“ sind außerdem Am Stern und auf Hermannswerder sowie in Storkow ( Oder-Spree) sowie auf dem Gelände des Schiffshebewerk Niederfinow ( Barnim) entstanden.

Obwohl Nathansky Student in Babelsberg ist, ist es nicht selbstverständlich, dass sein Film auf dem Sehsüchte-Festival zu sehen ist. „Das ist ein total eigenständiges Festival und die Auswahl erfolgt sehr objektiv, man muss echt Glück haben“, sagt der Regisseur. Jetzt quasi „zu Hause“ laufen zu können, sei total schön. Entstanden ist der Film übrigens mit Hilfe der RBB-Reihe „Leuchtstoff Film“, in der vom Abschluss-, über Debüt- bis hin zum großen Film vom Sender mitproduziert sowie vom Medienboard Berlin-Brandenburg mit 100.000 Euro gefördert werden

Keine Lockdown-Blockade

Auch in Zukunft könne er sich vorstellen, hier wieder zu drehen, wolle sich aber auch noch andere Orte erschließen. Mit der von ihm mitbegründeten Produktionsfirma Contando Film sollte während des Corona-Lockdowns eigentlich eine Dokumentation in Spanien entstehen, der Dreh wurde schließlich ins Schiffshebewerk Niederfinow verlegt, das Thema ein wenig verändert.

Eine künstlerische Blockade hat Nathansky nicht durchlebt, im Gegenteil. „Es war eigentlich eine ziemlich produktive Zeit, ich konnte gut schreiben“, sagt er. Mit seiner guten Freundin und Kommilitonin Sophie Linnenbaum habe er viel geschrieben und in einem ihrer Kurzfilme mitgespielt. Die beiden arbeiten oft zusammen, Linnenbaum war unter anderem auch Regieassistentin bei „Sag Du es mir“.

Und auch wenn Nathansky noch nicht das Gefühl hat, schon ganz im Filmbusiness außerhalb der Universität angekommen zu sein, stehen nächste Projekte schon in de Startlöchern. Die Preisgelder der Festivals helfen bei der Umsetzung und neue Filmbilder spuken ihm bereits im Kopf herum.

