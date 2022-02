„Michael Kohlhaas“ am Hans-Otto-Theater ohne Pathos

Potsdam

„Es gibt viel für den Geist, fürs Herz und auch für die Augen“, fasst Arne Lenk zusammen, was die Besucher am Freitagabend zur Premiere von Heinrich von Kleists Novelle Michael Kohlhaas am Großen Haus des Hans Otto Theaters erwartet. Der gebürtige Hamburger, der in Potsdam lebt, spielt die Hauptrolle, den Pferdehändler Kohlhaas, der Opfer eines Betrugs wird und zu einem grausamen Rachefeldzug aufbricht, nachdem ihm der Rechtsweg verweigert wurde.

Arne Lenk bringt viel Erfahrung mit

Für Lenk ist diese Rolle die größte Herausforderung in seiner fünf Jahre währenden Zeit in Potsdam. „Ich habe mich sehr darauf gefreut“, erzählt Lenk. Kleist sei als Person und Dichter hochspannend für ihn und er liebe seine Sprache. Das sei schon am Theater in Bonn so gewesen, wo er in den Kleist-Stücken „Die Familie Schroffenstein“ und „Prinz Friedrich von Homburg“ spielte.

Etwas Extremes zu spielen, wie diesen Einzelkämpfer, dessen eigentlich gesundes Rechtsempfinden umschlägt in eine Art Wahnsinn und Fanatismus. sei interessant für ihn. „Was passiert diesem Menschen? Der ist ja nicht von Anfang an ein durchgeknallter Killer. Dem passieren Ungerechtigkeiten. Ich kann nachvollziehen, dass das einen Menschen verändert und in Extreme treiben kann“, sagt Lenk.

Die Herausforderung für ihn sei ähnlich, wie bei anderen Theaterfiguren. Manche könne man einfach nur spielen, andere sich gut vorstellen. Über andere wiederum – und so sei das bei Kohlhaas – staune er und könne sie nur bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen.

„Michael Kohlhaas“ ist kein Theaterstück, sondern eine Novelle. Lenk spielt die Figur deshalb nicht nur. Er erzählt auch, was die Figur macht, bis dahin, wie sie sich fühlt. Das sei für ihn besonders spannend. „Wir erzählen als Ensemble die Geschichte und steigen ein in die Figuren voll und ganz mit Herzblut, Körper und Geist. Aber es gibt auch die Momente, wo wir die Geschichte nur erzählen“, beschreibt Lenk die Aufführung. Es geht bei Kohlhaas hart zur Sache. Aber es werde kein Blut auf der Bühne fließen und es wird niemand umgebracht. Stattdessen wird mit Theatermitteln erzählt.

Fruchtbare Arbeit

Lenk hofft, dass das Publikum das, was das Ensemble erzählt, genauso spannend findet, wie es für die Akteure ist. Für ihn sei es eine total anstrengende aber auch fruchtbare Arbeit, die ihm sehr viel bedeutet.

Er lädt die Zuschauer ein zu kommen, wegen des Stücks, das nach Thomas Mann „vielleicht die stärkste Erzählung deutscher Sprache ist“. Wegen seiner Sprachgewalt und wegen der Inszenierung, die sehr genau, direkt, heutig und ohne unnötiges Pathos und Sperenzchen sei. Es wird spannend, aufwühlend mit einer großartigen Bühne und besonderer Ästhetik.

Für die Premiere von Michael Kohlhaas unter der Regie von Christoph Mehler am Freitag, 4. Februar, um 19.30 Uhr, am Großen Haus gibt es noch Restkarten. Vorstellungen gibt es auch am 5.,11. und 12. Februar, jeweils um 19.30 Uhr. Danach noch einmal am 20. und 25. Februar um 19.30 Uhr und am 27. Februar um 15 Uhr.

Von Elvira Minack