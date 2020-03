Deutschlands einziger neuer Drei-Sterne-Koch ist ein Potsdamer

Potsdam/Hamburg

308 Sternerestaurants gibt es in Deutschland – und zwei davon stehen weiterhin in Potsdam. Alexander Dressel vom Restaurant Kabinett F.W. und David Schubert aus dem Kochzimmer sind am Dienstag vom Guide Michelin ausgezeichnet worden und dürfen sich weiterhin mit den begehrten Sternen schmücken. Auch das 17fuffzig in Burg ( Spreewald) trägt seinen Stern weiter. Aus Vorsicht vor dem Coronavirus war die geplante Gala in Hamburg abgesagt worden, stattdessen hatte der Guide Michelin auf seinem Facebook-Kanal die Vergabe in einem Livestream gezeigt.

Der junge Potsdamer Spitzenkoch Christopher Wecker und die Alte Überfahrt in Werder/ Havel gehen damit bei der Sternevergabe leer aus – noch. Sowohl Wecker, der die Küche der Villa Kellermann leitet, als auch der Patron der Alten Überfahrt, Patrick Schwatke, hatten ihre Chancen im Vorfeld als eher gering eingeschätzt. Die Enttäuschung dürfte sich daher in Grenzen halten. Das Restaurant Kochzimmer, das ursprünglich in Beelitz beheimatet und dort auch schon bestern war, hatte sich im vergangenen Jahr die Auszeichnung nach dem Umzug nach Potsdam neu erarbeitet. Mittelfristig, so sagt Jörg Frankenhäuser, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Claudia das Kochzimmer leitet, will das Team einen zweiten Stern erreichen. Doch das dauert erfahrungsgemäß einige Jahre, so dass Chefkoch David Schubert mit dem erreichten auch zufrieden sein kann. „Wir sind absolut zufrieden“, sagt dann auch Jörg frankenhäuser auf Anfrage. „Von unserem mittelfristigen plan, in vier bis fünf Jahren zwei Sterne zu haben, sind erst eineinhalb um, wir sind ganz entspannt und feiern jetzt erstmal die Bestätigung.“ Alexander Dressel schließlich, der Sterne-Platzhirsch in der Potsdamer Gastronomie, wollte seinen Status verteidigen und hat dies geschafft – und Potsdam hat sein Dasein als kleinen, aber unübersehbaren Leuchtturm der Spitzengastronomie bestätigt.

Sensation für Marco Müller aus Babelsberg

Für eine Sensation aber sorgte ein anderer Potsdamer: Der 1970 in Babelsberg geborene Marco Müller wurde vom Guide Michelin zum bundesweit einzigen neuen Drei-Sterne-Koch. Müllers Aufwertung von den 2016 erlangten zwei Sternen ist eine große Überraschung. Er gilt natürlich als exzellenter Koch und Meister seines Fachs, doch kein anderer Feinschmeckerführer sieht Marco Müller derart weit vor anderen Köchen. So wird er etwa im Gault&Millau seit Jahren mit 17 von 20 Punkten gelistet – Weltklasse, hoch respektabel, aber eben nicht alleinstehend. Der Guide Michelin bewertet das nun anders und macht Marco Müller zum ersten Koch in Berlin überhaupt, der die seltenen drei Sterne bekommt. „Wir freuen uns sehr für ihn“, sagt Kochzimmer-Chef Jörg Frankenhäuser. „Das ist natürlich einfach schön, für Potsdam wie für Berlin.“

Marco Müller hat schon als Kind gern gekocht. Zu DDR-Zeiten bringt er sich, wie man aus alten Presseberichten erfährt, mit seiner Punk-Attitüde um das Abitur, beinahe auch um die Ausbildung. Doch dann darf er doch in der einstigen Ufergaststätte in der Neustädter Havelbucht lernen, 1986 beginnt die Ausbildung, danach arbeitet er noch im Klosterkeller – und dann fällt die Mauer. Marco Müller geht nach Berlin, arbeitet im Schwarzwald und übernimmt mit 34 Jahren schließlich als Nachfolger von Ralf Zacherl die Weinbar Rutz – seit Dienstag mit drei Sternen. „Zwölf Jahre lang sind unsere Tester völlig anonym in seinem Restaurant ein. und ausgegangen und konnten die Entwicklung seiner Küche bewundern“, kommentierte der Guide Michelin.

Raue war als Drei-Sterne-Kandidat gehandelt worden

29 Restaurants bundesweit haben erstmals einen Stern errungen, darunter das Cordo und das Prism in Berlin. Sieben Lokale erreichten erstmals zwei, und nur das Rutz erstmals drei Sterne. Der Berliner Zwei-Sterne-Koch Tim Raue, der in Potsdam die Villa Kellermann betreibt, war von vielen Experten als heißer Kandidat für den dritten Stern gehandelt worden. Er konnte seine beiden Sterne verteidigen, im Vorfeld hatte er nach eigenem bekunden auch nicht mit dem dritten Stern gerechnet. Noch am Freitag hatte er der MAZ bei einem Mittagessen im Restaurant am Heiligen See gesagt, er sei mit seinem Zwei-Sterne-Status mehr als zufrieden, zudem würde seine Gewürzwelt wohl gegen den dritten Stern sprechen.

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Im vergangenen Jahr waren 309 Restaurants ausgezeichnet worden, 9 mehr als 2018. Wobei ein Haus zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen hatte und ein weiteres im Kleinwalsertal in Österreich liegt, aber nur eine Straßenverbindung nach Deutschland hat. Auffällig war auch der sehr geringe Frauenanteil und dass keine einzige Köchin in der höchsten Klasse mit drei Auszeichnungen zu finden war.

Hochburgen für Gourmets sind Millionenstädte wie Berlin, Hamburg und München. Aber auch kleine Orte wie Andernach in Rheinland-Pfalz mit zuletzt zweimal einem und einmal zwei Sternen oder Baiersbronn im Schwarzwald, das 2019 mit zwei Drei-Sterne-Restaurants und zwei Häusern mit einem Stern gelistet war – nachdem das Haus abgebrannt war, war zunächst unklar gewesen, wie es mit den Sternen für die Restaurants weitergehen würde. Doch nun müssen die Baiersbronner bittere Nachrichten verdauen. Dem Traditionshaus, das sich 27 Jahre lang in Folge mit drei Sternen schmücken konnte, wurden diese wegen der Schließung aberkannt.

Schon ein Stern ist eine große Ehrung

Der Guide Michelin zählt neben dem Gault Millau zu den international führenden Restaurantführern. Er war vom Reifenhersteller Michelin Anfang des vergangenen Jahrhunderts als Wegweiser zu den damals noch seltenen Autowerkstätten erfunden worden. Schon einen einzigen Stern im Guide Michelin zu bekommen, gilt als hohe Auszeichnung für ein Restaurant. Ein Stern bedeutet nach Auffassung der Autoren: „Eine Küche voller Finesse - einen Stopp wert“. Zwei Sterne: „Eine Spitzenküche - einen Umweg wert“. Drei Sterne: „Eine einzigartige Küche - eine Reise wert“.

Die Brandenburger Sterne-Verteidiger, also Alexander Dressel und David Schubert aus Potsdam sowie das 17fuffzig in Burg im Spreewald wurden in der Veröffentlichung nicht gesondert erwähnt. Das ist nicht unüblich, wie Kochzimmer-Chef Jörg Frankenhäuser der MAZ im Vorfeld der Verleihung verraten hatte: „Wir werden es aus der Presse oder dem gedruckten Guide erfahren.“ Dieser erscheint am 6. März im Buchhandel.

