Potsdam

Die beiden Potsdamer Sternerestaurants, das Kochzimmer am Neuen Markt und das Kabinett FW im Bayrischen Haus, haben ihre Michelin-Sterne auch im Krisenjahr verteidigen können. Neue besternte Häuser in Brandenburg hat der Guide Michelin bei der Preisverleihung am Freitag hingegen nicht geehrt.

Kochzimmer will den zweiten Stern

Das Kochzimmer, betrieben von Claudia und Jörg Frankenhäuser mit Chefkoch David Schubert, steht für neue preußische Küche. Zunächst in Beelitz beheimatet zog das Kochzimmer vor drei Jahren nach Potsdam und gab damals den bereits erkochten Stern ab – dies ist bei Ortswechseln üblich. 2019, nach nur einem Jahr, durfte Familie Frankenhäuser den ersehnten Stern dann wieder an die Tür heften. Mittelfristig, dazu steht das Team, sollen es zwei Michelin-Sterne werden. Im Gespräch mit der MAZ hatte Jörg Frankenhäuser vor der Verleihung betont, die Verteidigung des Sterns sei das wichtigste Ziel.

Kochzimmer Team Die Macher des Potsdamer Sterne-Restaurants "Kochzimmer": (v.l.) Patron Jörg Frankenhäuser, Küchenchef David Schubert, Claudia Frankenhäuser. Quelle: © redpear / Andreas Kermann

Der Guide Michelin sagt: „Richtig stylish ist die Ratswaage aus dem 18. Jahrhundert! Außen die historische Fassade, innen puristisches Interieur mit schicken Details wie silbergrauen Wänden, Leuchtern im 50er-Jahre-Stil und orange-roten Designer-Stühlen. Unter der Leitung von David Schubert (schon zu Beelitzer Zeiten mitverantwortlich für die Küche und zuvor am Herd des "Louis C. Jacob" in Hamburg) werden top Produkte verarbeitet, gerne von Brandenburger Erzeugern. Sie können zwischen drei Menüs wählen oder sich einfach selbst Ihr eigenes Menü zusammenstellen. Dazu sollten Sie auf die Weinempfehlungen von Patron Jörg Frankenhäuser vertrauen! Tipp für den Sommer: der tolle Innenhof!“

Ungewisse Zukunft für das Kabinett F.W.

Etwas komplizierter sieht es im Fall des Kabinetts F.W. aus. Chefkoch Alexander Dressel und sein Team stehen vor einer unsicheren Zukunft, das Romantikhotel Bayrisches Haus soll zu einer privaten Klinik umgebaut werden – ein Sternerestaurant ist in dieser Planung wohl nicht vorgesehen.

Beobachter hatten im Vorfeld spekuliert, dass dem haus die Auszeichnung womöglich aberkannt werde, denn es sei ja völlig offen, ob Alexander Dressel seine Restauranttüren überhaupt noch einmal aufschließen kann und will. Dressel selbst sagt: „Wir bleiben noch lange geöffnet!“

Die Tester des Guide Michelin sagen aber: „Herrlich die ruhige Lage mitten im Wald, wunderschön das Gebäudeensemble um das "Bayrische Haus" aus dem Jahr 1847! In Sachen Gastronomie heißt es Klasse und Niveau. Dafür sorgt die - mit kurzer Unterbrechung - seit 2005 besternte Küche von Alexander Dressel. Dass er hier auch nach all den Jahren mit unverminderter Leidenschaft am Herd steht, beweist das moderne saisonale Menü mit gelungenen Kontrasten und tollen Aromen. Stimmig die glasweise Weinbegleitung. Umsorgt wird man geschult, engagiert und sehr aufmerksam, aber keineswegs aufdringlich.“

Alter Bekannter erkämpft sich dritten Stern zurück

Neue Sterne gab es in Potsdam und Brandenburg nicht. Bundesweit erhielten 35 Gastronomen den im vergangenen Jahr eingeführten „Grünen Stern“ für eine besonders nachhaltige Spitzengastronomie. 25 Restaurants zwischen Usedom und Berchtesgarden sind erstmals mit einem Stern ausgezeichnet worden, drei erhielten einen zweiten Stern. Das einzige neue Drei-Sterne-Haus wiederum ist für Branchenkenner ein alter Bekannter: Die Schwarzwaldstube in Baiersbronn konnte nach einem verheerenden Brand, bei dem auch die beiden Sternerestaurants im haus zerstört wurden, binnen kürzester Zeit die höchste Kochauszeichnung zurückerlangen.

2020 war mit dem Potsdamer Marco Müller ein neuer deutscher Drei-Sterne-Koch ausgezeichnet worden – er kocht in der Weinbar Rutz und neuerdings auch im Zollhaus in Berlin. Das Rutz ist das erste und einzige derart hoch ausgezeichneten Restaurant überhaupt in der Hauptstadt. Insgesamt gibt es in Deutschland nur zehn Drei-Sterne-Restaurants, weltweit sind es rund 100. Im deutschen Zwei-Sterne-Segment waren 2020 sieben neue Häuser benannt worden, insgesamt waren es damit 43. 29 Restaurants hatten ihren ersten Stern erhalten und sind damit in die Riege von 255 Lokalen bundesweit auf dieser Stufe aufgestiegen. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen.

Wie bereits im vergangenen Jahr wurden die Sterne wegen der Corona-Pandemie im Rahmen einer digitalen Präsentation verliehen. Für die Tester des Guide Michelin waren die besuche in den Top-Restaurants in Lockdown-Zeiten nicht immer einfach. „Dank einer flexiblen Planung und dem zusätzlichen Einsatz internationaler Inspektoren konnte das Team des Guide Michelin im vergangenen Jahr trotz der erschwerten Bedingungen seinen bewährten Methoden und seinen Qualitätsansprüchen gerecht werden“, schreiben die Organisatoren auf ihrer Homepage. Getestet wurde außerhalb der Lockdown-Zeit, die Einschränkungen seien berücksichtigt worden, die Qualitätsansprüche aber ausdrücklich nicht verändert.

„Ganz ehrlich, Sie fehlen mir alle“

Es sind fünf Kriterien, die in die Bewertung einfließen: Produktqualität, das Know-how des Küchenchefs, Sensibilität für Aromen, Originalität der Gerichte sowie Konstanz und gleichbleibende Qualität.

„Die deutsche Gastronomie ist der außergewöhnlichen Krise mit Kreativität, Mut und Leidenschaft entgegengetreten“, betonte auch Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide, vor der Präsentation des neuen Restaurantführers. „Unsere Inspektoren haben daher auch in diesen schwierigen Zeiten eine sorgfältig recherchierte Auswahl an Restaurants zusammengestellt, von deren hohem gastronomischen Niveau sie sehr beeindruckt waren.“ Ein wenig emotional wurde der Michelin-Chef dann aber auch: „Ganz ehrlich, Sie fehlen mir alle“, sagte er in Richtung der Restaurants und Chefköche.

