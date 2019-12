Soko-Leipzig-Kommissar wird Auktionator – für den guten Zweck

Michendorf

Am Donnerstag findet im Haus St. Norbert eine Auktion mit Bildern statt. Mit dabei ist der Potsdamer Schauspieler und Schriftsteller Steffen Schroeder, der unter anderem aus der TV-Serie „Soko Leipzig“ bekannt ist.

Am 19. Dezember schlüpfen Sie in eine außergewöhnliche Rolle – und das bereits zum wiederholten Mal: Sie versteigern als Auktionator Bilder, die von den Bewohnern des Hauses St. Norbert gemalt worden sind. Droht eine Bieterschlacht?

Steffen Schroeder: Nein, unsere Auktion ist sehr lustig, vor allem weil wir das mit Humor machen können. Die Bewohner freuen sich irrsinnig über jeden Euro – sie sind ein tolles Publikum. Und wenn es nicht gleich in Fahrt kommt, steigere ich selber mit.

Zum ersten, zum zweiten – und zum dritten ... Quelle: rotschwarz design/Christoph Freytag

Am Donnerstag wird auch Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) die Veranstaltung mit eröffnen. Grund ist unter anderem auch eine Erweiterung des Angebots in St. Norbert, oder?

Insgesamt wohnen 71 Bewohner auf dem Gelände. Neu ist das Haus für Tagesstruktur. Es ist für jene Bewohner gedacht, die nicht in der Lage sind, eine Werkstatt für behinderte Menschen außerhalb des Geländes zu besuchen. Alle sind geistig beeinträchtigt, aber viele haben zusätzlich schwerste körperliche Beeinträchtigungen. Für sie wäre es eine enorme Belastung, einen weiten Weg bewältigen zu müssen. In dem neuen Haus bekommen sie eine umfassende Förderung, was die Feinmotorik und die Bewegung angeht. Man kann sagen, dass das oberste Ziel die Förderung der Selbstständigkeit ist.

Wie sieht das konkret aus?

Dass man zum Beispiel ohne Hilfe essen kann. Oder dass man sich selber um die Körperhygiene kümmern kann, indem man sich alleine die Zähne putzt oder selbstständig auf die Toilette geht. Einfach alltägliche Dinge, die das Leben maßgeblich vereinfachen, wenn man sie selber bewältigen kann: Zum Beispiel wenn man kleine Einkäufe erledigt wie Brötchenholen.

Was passiert sonst noch im neuen Haus für Tagesstruktur?

Das Haus ist auch eine Arbeitsstätte. Es gibt eine Mal-AG, in der auch die Bilder entstanden sind, die jetzt zur Versteigerung gelangen. Manche Bewohner machen kleine Holzarbeiten wie Vogelhäuschen oder Adventsschmuck, die auf Adventsmärkten oder auf Sommerfesten verkauft werden. Sie reparieren Gartenbänke oder machen Gartenarbeit auf dem Gelände von St. Norbert. Letztendlich geht es darum, einen großen Teil des Tagesablaufs selbstständig zu schaffen. In St. Norbert leben 62 Erwachsene und es gibt eine Kinder- und Jugendgruppe mit neun Plätzen für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren. Für sie gibt es eine Förderschule auf dem Gelände.

Wie haben Sie Kontakt zum Haus St. Norbert bekommen?

Die Mitarbeiter haben mich vor einigen Jahren kontaktiert mit der Anfrage, ob ich bei der Versteigerung der Bilder der Bewohner mitmachen will. Ich fand das interessant. Schon als Jugendlicher habe ich in einer Begegnungsstätte für Behinderte und Nicht-Behinderte – so nannte sich das damals – ehrenamtlich mitgearbeitet. Das hat mir viel Spaß gemacht, weil die Menschen ganz besonders sind. Man sagt ja, dass solche Menschen in körperlicher oder geistiger Hinsicht beeinträchtigt sind – aber ich habe das Gefühl, was das Emotionale oder Soziale angeht, sind sie oft viel weiter, was die Herzenskraft angeht. Da können wir sehr viel von ihnen lernen: Dass sie so offen ihre Meinung sagen und so liebevoll sind im Umgang. Da kann man sich etwas abgucken und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind „behindert“.

Inwiefern?

Es macht mich traurig, wenn ich den gesellschaftlichen Diskurs der vergangenen Zeit sehe: Etwa die Debatte um die Fruchtwasseruntersuchung, mit der man im Mutterleib frühzeitig ein Baby mit Down-Syndrom erkennt und dann abtreibt. Ich habe in meinem Leben wirklich viele Menschen mit Down-Syndrom kennengelernt – sie haben ein Herz, das gigantisch groß ist. Und das soll letztlich „lebensunwertes Leben“ sein? Bei unseren drei Kindern haben meine Frau und ich nie so eine Untersuchung machen lassen, weil es an unserer Entscheidung, die Kinder zu bekommen, nichts geändert hätte. Generell finde ich es tragisch, dass zwar die sprachliche Sensibilität wächst, was aber offenbar keinerlei Auswirkung auf unsere Sichtweise hat.

Wie meinen Sie das?

Auf der einen Seite ist man ja unsicher, ob man das Wort „behindert“ überhaupt noch sagen kann, stattdessen wählt man eher das Wort „beeinträchtigt“. Bei der Sprache ändert sich also etwas. Meiner Meinung nach müssen wir unsere Sichtweise aber mehr ändern als unseren Wortschatz. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, und gleichzeitig nutzen wir unsere wahnsinnigen technischen Möglichkeiten, um Babys, die vielleicht nicht ganz unseren Normen entsprechen, künftig auszusortieren. Ich habe neulich einmal gelesen, dass man steinzeitliche Skelette gefunden hat, die von körperlich stark behinderten Menschen stammen. Einer hatte sogar ein Alter zwischen 35 und 40 Jahren erreicht, was vor 45 000 Jahren etwa der durchschnittlichen Lebenserwartung entsprach. Die körperlichen Anomalien waren so stark, dass er sich unmöglich selbst versorgen konnte – es muss also andere Angehörige der Gruppe gegeben haben, die sich um ihn gekümmert haben. Es gibt sogar Wissenschaftler, die annehmen, dass behinderte Mitmenschen als heilig verehrt wurden. Und in unserer hoch technisierten Gesellschaft gibt es nun tatsächlich Bestrebungen, behinderte Kinder im Mutterleib abzutöten!

Auch in Sachen Kreativität müssen Menschen mit Behinderung ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen – im Gegenteil. Wie viele Bilder werden bei der Auktion im St. Norbert zur Versteigerung gelangen?

In den Vorjahren waren es meist um die 30 Bilder. Da es diesmal aber Reden und das Grußwort von Ministerpräsident Woidke gibt, wird die Auktion etwas kürzer. Insgesamt kommen zehn bis 15 Bilder unter den Hammer. Wir fangen ganz klein an bei fünf Euro und steigern uns langsam hoch. Es ist nett, wenn man ein bisschen was zusammenkriegt. Beim letzten Mal wurde das Bild eines blinden Künstlers versteigert. Der Preis ging irrsinnig hoch, weil es einige unbedingt haben wollten und der Vater auch eingestiegen ist, so dass es einen regelrechten Bieterwettstreit gab – sehr zur Freude des Malers. Die Bewohner sind so stolz, wenn ihre Werke gut ankommen, und es gibt keinerlei Konkurrenz untereinander. Im Gegenteil: Jeder freut sich für jeden, wenn die Preise hochgehen.

Was passiert mit dem Erlös der Auktion?

Von den Einnahmen der Versteigerung sollen Gartenmöbel für das neue Haus gekauft werden.

Und eine neugierige Frage zum Schluss: Werden Sie als Auktionator auch ganz stilecht einen Hammer haben?

Natürlich! Gutes Werkzeug ist doch immer die halbe Miete.

Die Veranstaltung am 19. Dezember beginnt um 16 Uhr im Haus St. Norbert in der Langerwischer Straße in Michendorf. Nach den Begrüßungen und dem Grußwort von Ministerpräsident Dietmar Woidke beginnt die Auktion um 17.30 Uhr und dauert bis 18.30 Uhr.

Von Ildiko Röd