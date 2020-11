Potsdam/Michendorf

Plötzlich war er da, der schwarze Qualm. Kurz vorher hatten Dieter und Irmgard Zug bereits einen lauten Rums gehört – Sekunden später steigt Rauch auf, Flammen fressen sich durch die Motorhaube. „Wir müssen hier raus“, erinnert sich Dieter Zug an seine erste Reaktion. Für die beiden 79-Jährigen gilt es nun, keine Zeit zu verlieren.

Noch völlig unter Schock verlassen sie ihr in der Potsdamer Lennéstraße geparktes Auto, mit dem sie gerade losfahren wollten. „Das war wie im Film“, sagt Dieter Zug, als er später von dem Unglück berichtet – von dem Unglück am Freitag den 13.

Bewohner der Lennéstraße packten an

Wie benebelt stehen die beiden vor ihrem Renault. Das laute Geräusch hat die Anwohner der Lennéstraße aufgeschreckt, neugierig recken sie ihre Köpfe aus dem Fenster. Und hier beginnt der zweite Teil der Geschichte – der Teil, weswegen die Zugs später sagen werden, dass es sich bei diesem besonderen Freitag, dem 13. nicht nur um einen Unglücks- sondern eben auch um einen Glückstag handelt.

Alarmiert vom lauten Geräusch, bieten die Anwohner ihre Hilfe an. Die Feuerwehr muss alarmiert werden, doch die Michendorfer, die gerade vom St. Josefs-Krankenhaus kamen, wissen nicht nicht, was sie angeben müssen. Hinzu kommt der Schock, der noch tief in den Knochen sitzt. Den Anruf bei der Feuerwehr übernimmt ein „unbekannten Helfer“, so Dieter Zug.

Tiefe Dankbarkeit für Potsdamer Helfer

Doch nicht nur das: Wie die beiden sich später erinnern, kommen sofort junge Leute aus den umliegenden Häusern, ausgestattet mit kleinen Feuerlöschern, einem Wasserschlauch und mit Eimern. Die wenig später eintreffende Feuerwehr gibt den Flammen dann schließlich „den letzten Rest“, erinnert sich das Paar.

Wenig später sitzen die beiden im Auto ihrer Tochter. Der Brand ist gelöscht, das Auto abgeschleppt und die beiden sind erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Doch in all der Hektik kam ihrer Ansicht nach eins zu kurz: „Wir konnten gar nicht jedem Einzelnen Danke sagen“, sagt Dieter Zug. „Dieser beherzte Einsatz der jungen Frauen und Männer in der jetzigen Zeit rührte uns beide so sehr und wir können uns nur herzlich bedanken“, so der 79-Jährige.

Ursache für Autobrand noch unklar

Auch dass die Anwohner ihnen bis zum Eintreffen der Feuerwehr einen Stuhl in den Hinterhof stellten und das Paar „liebevoll“ betreuten, verdiene besonderen Dank. Ebenso die Feuerwehr und die Polizei. „Man liest doch so oft von negativen Dingen in der Zeitung“, sagt Imgard Zug. „Und uns ist etwas so Positives passiert.“

Auch Tage später sind die beiden immer noch bewegt von ihrem besonderen Freitag, den 13. „Wir zittern immer noch, wenn wir daran denken“, sagt Dieter Zug. Was das Unglück verursacht hat, wissen sie noch nicht. Erst in den kommenden Tagen wird ein Gutachter darüber Klarheit verschaffen. Fest steht allerdings, dass die beiden große Dankbarkeit dafür empfinden, dass aus dem Unglückstag dann doch irgendwie auch ein Glückstag wurde. „Dieser Freitag der 13. wird uns immer in Erinnerung bleiben, vor allem aber die großartige Hilfe der Mieter der Lennéstraße 73/75“.

Von Johanna Apel