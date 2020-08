Potsdam

Das Wasser des Templiner Sees glitzert in der heißen Augustsonne. Eine sanfter Schub am Gashebel und die „Poseidon acht“ richtet sich im Wasser auf. Pfeilschnell rauscht das kleine Rettungsboot durch die Fahrrinne. Mit jeder Welle hebt sich der flache Bug und landet mit einem dumpfen Klatschen auf dem Wasser, Gischt spritzt auf. Jan Oczkowski, Einsatzleiter der Potsdamer Wasserwacht, steht am Steuerrad und hat sein Revier fest im Blick, während er die Poseidon über das Gewässer manövriert.

Die DRK Wasserwacht aus der Drohnenperspektive. Quelle: Friedrich Bungert

Anzeige

Der See ist voll an diesem Samstagnachmittag: Familien auf Motorbooten tuckern über die Wasserfläche, von den Partyflößen dringt Grilldunst und elektronische Musik herüber, ein schwerfälliger Ausflugsdampfer fährt mit einem lauten Dröhnen aus seinem Nebelhorn in den See ein. Dazwischen tummeln sich Stand-Up-Paddler, Kajaks, Jet Skis und vereinzelt Schwimmer, die in der Fahrrinne baden.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Bootsverleihe sind auf Wochen im Voraus ausgebucht

Immer mehr Menschen in Brandenburg zieht es in diesem Sommer raus aufs Wasser. Die jüngste Hitzewelle und die Reisebeschränkungen tragen ihren Teil dazu bei – Landflucht in der Corona-Pandemie. Die Bootsverleiher sind eine der wenigen Branchen, die in diesem Sommer einen Boom erleben. Ein Boot mit bis zu 15 PS darf jeder fahren, auch ohne Führerschein. Viele Vermieter können sich derzeit vor Anfragen kaum retten: In dieser Saison gehe gar nichts mehr, heißt es bei den meisten. Schon gar nicht am Wochenende. Die Wasserschutzpolizei beobachtet aber nach eigener Aussage trotzdem kein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Wasserstraßen, wie ein Sprecher mitteilte. Unfälle und Alkoholverstöße auf dem Wasser seien in diesem Jahr sogar rückläufig. Also alles nur Panikmache?

Partyflöße, Motorboote, Ausflugsdampfer: Auf der Havel in Potsdam herrscht an den Wochenenden Hochbetrieb. Quelle: Feliks Todtmann

Der Bootsverkehr in Potsdam nimmt seit Jahren zu

Einsatzleiter Oczkowski ist zurück in der Rettungsstation im Strandbad Templin. Mittagspause – er und seine Kollegen sitzen unter einem Sonnenschirm und essen Kartoffelauflauf. Das Team der Potsdamer Wasserwacht beobachtet eine ganz andere Entwicklung als die Polizei. „Der Verkehr auf den Potsdamer Gewässern nimmt seit Jahren kontinuierlich zu“, sagt Oczkowski, der seit 17 Jahren bei der Wasserwacht arbeitet. Zustimmendes Nicken bei den Kollegen. „In diesem Jahr ist es gefühlt aber noch einmal mehr geworden.“

Lesen Sie auch: In diesem Jahr bislang mindestens 14 Badetote in Brandenburg

Dort, wo viel Platz ist, sei das kein Problem, sagt der 31-Jährige. „Aber in den dicht befahrenen Bereichen wird es schwierig.“ Besonders in der Potsdamer Innenstadt, auf der Neuen Fahrt und im Hafenbecken, spitzt sich die Situation oft zu. Das Problem: Viele Freizeitkapitäne stehen zum ersten Mal am Steuer eines Bootes. Die Einweisung in die Verkehrsregeln auf dem Wasser durch die Verleiher geschieht oft nur rudimentär, in brenzligen Situationen sind sie sich selbst überlassen.

Weiße-Flotte-Chef: „Situation auf dem Wasser wird immer schlimmer“

Auch Jörg Winkler, Geschäftsführer der Weißen Flotte Potsdam, sieht die vielen Freizeitkapitäne auf den Gewässern der Landeshauptstadt zunehmend skeptisch: „Die Situation auf dem Wasser wird immer schlimmer“, meint Winkler. Die Schiffsführer seiner zehn großen Haveldampfer seien in letzter Zeit noch mehr gefordert. Viele Freizeitkapitäne, die ohne Führerschein auf dem Wasser unterwegs sind, hätten nicht die nötige Erfahrung, um im dichten Verkehr zurecht zu kommen. „Da wird die Vorfahrt missachtet, der Kurs abrupt geändert – manche bringen sich und andere dadurch ernsthaft in Gefahr.“

Jan Oczkowski, Einsatzleiter der Potsdamer Wasserwacht. Quelle: Friedrich Bungert

Jan Oczkowski und seine Kollegen haben ähnliche Erfahrungen gesammelt. „Wir sehen oft Boote, die kreuz und quer über die Fahrrinne fahren oder Flöße, die deutlich überladen sind, nicht selten ist Alkohol im Spiel.“ sagt Oczkowski, wieder am Steuer der Poseidon acht. Die Retter von der Wasserwacht würden regelmäßig zu liegen gebliebenen Mietbooten gerufen. „Manchmal ist den Leuten einfach der Sprit ausgegangen.“

Miet-Hausboot sinkt im Schwielowsee – war es überladen?

Erst vor einer Woche mussten Oczkowski und seine Kollegen zu einem spektakulären Einsatz auf dem Schwielowsee ausrücken. Ein Miet-Hausboot, das ohne Führerschein gefahren werden durfte, war havariert und daraufhin gesunken. Die Polizei ermittelt derzeit noch die genaue Unfallursache, aber es gibt Hinweise, dass das Boot überladen gewesen sein könnte. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls mehr als die zugelassenen acht Personen an Bord aufgehalten hätten. Erst am Freitag war das havarierte Hausboot in einer komplizierten Aktion geborgen worden.

Lesen Sie auch: Hausboot sinkt mit acht Personen an Bord auf dem Schwielowsee

Weiße-Flotte-Chef Jörg Winkler wünscht sich mehr Respekt von den Boots-Neulingen. „Wir leben alle vom Wasser und davon soll auch niemand ausgeschlossen werden“, sagt er, „aber früher gab es ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit auf dem Wasser. Man grüßte sich und nahm Rücksicht auf einander. Das ist ein Stück weit verloren gegangen.“

Von Feliks Todtmann