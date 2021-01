Potsdam West

Hohe Mieten sind ein Streitthema in Potsdam. Der MAZ wurde ein weiterer Fall von erheblicher Miet-Verteuerung bekannt: Die Stadtvilla in der Geschwister-Scholl-Straße 40 steht zwar in zweiter Reihe, doch in bester Lage. Der Eingang zum Park Sanssouci ist nur 150 Meter entfernt, ein Regionalbahnhof gerade 300 Meter. Der Backsteinbau aus der Jahrhundertwende mit Souterrain und ausgebautem Dachgeschoss ist frisch saniert.

Kündigung wegen Eigenbedarfs

Die letzten Mieter vor der Sanierung mussten 2018 raus – gekündigt wegen Eigenbedarfs. Nun steht das Haus aber erneut zur Vermietung. Die einstigen vier Wohnungen sind in vier „Wohngemeinschaften“ mit insgesamt 16 Zimmern aufgeteilt, die einzeln möbliert vermietet werden. Zielgruppe laut Wohnungsinserat: Studenten der nahen Universität und Fachhochschule.

Anzeige

Doch studentisch sind die Mieten nicht. Rund 2700 Euro Mieteinnahmen erhofft sich der Eigentümer mit jeder einzelnen WG. Für die drei 19 Quadratmeter großen Zimmer werden 700 Euro aufgerufen, für das kleinere Zimmer mit nur 14 Quadratmetern ist in den Inseraten von 680 Euro Miete die Rede.

Inserat für ein WG-Zimmer in der Geschwister-Scholl-Straße in Potsdam. Quelle: MAZ-Screenshot

Ganz vergleichbar mit dem üblichen Markt sind die Mieten für möblierte Zimmer nicht. Es handelt sich um keine Nettokalt-, sondern eine Pauschalmiete, in der alle Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Internet und andere Nebenkosten bereits enthalten sind. Zu den Zimmern hinzu kommen die Flächen für Flure, Bad und Küche. Eine Annonce spricht von insgesamt 130 Quadratmeter Wohnfläche – das ergäbe eine Warmmiete von rund 21 Euro pro Quadratmeter, eine andere von 103 Quadratmetern, was 26 Euro entspricht.

Hohe Miete , simple Ausstattung, Waschautomat im Hof

Wer bei den Preisen allerdings eine Luxusausstattung erwartet, wird enttäuscht. Bei einer Wohnungsbesichtigung zeigt sich ein praktisches und preisgünstiges Interieur: Weiß und nüchtern sind die Zimmer, das Bad und die Küche eingerichtet. Die Ausstattung kommt überwiegend von Ikea – das verraten die Schilder, die in den leeren Bilderrahmen oder an den noch verpackten Kissen auf den neuen Betten hängen. Eine Badewanne gibt es in der vom Vermieter präsentierten Wohnung nicht.

Zum Wäschewaschen und Trocknen gibt es Automaten in der Remise im Hof – die Waschmarken sind laut Annonce allerdings nicht in der Miete enthalten. Einen besonderen Standard gibt es immerhin: In der WG ist kein Putzplan nötig. Regelmäßig kommt ein Reinigungsservice und kümmert sich um Küche, Bad und Gemeinschaftsflächen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Georg Veh hat auch einmal in dem Haus gewohnt. Als Student und später als promovierter Geograf lebte er bis 2018 fast fünf Jahre in einer Wohngemeinschaft im Dachgeschoss. „Der damalige Eigentümer hatte keine Energie ins Haus gesteckt. Es verfiel vor sich hin, wir haben auch Sachen selbst repariert“, erzählt der 30-Jährige der MAZ, „wir haben damals zusammen etwa 900 Euro bezahlt.“ Eine zweite WG und eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern lebten in den Geschossen darunter. Im Kellergeschoss wohnten zeitweise Leiharbeiter, erinnert sich Veh.

Schweigende Eigentümer

Sein damaliger Vermieter, eine Berliner GbR im Besitz der jugoslawisch-stämmigen Familie Stankovic, die auch in der Bau-, Abriss- und Immobilienbranche tätig ist, habe das Haus leer ziehen wollen, so Veh. „Anfang 2018 kam die Kündigung an alle drei Parteien. Mit Begründung einer Eigenbedarfsforderung.“ Nach einigem Hin und Her hätten alle Bewohner bis zum August 2018 die Stadtvilla verlassen müssen.

Lesen Sie auch:

Den Eigenbedarf des Eigentümers hielt Veh schon damals für vorgetäuscht. „Es ist viel attraktiver ein leeres Haus zu verkaufen.“ Tatsächlich sei das Haus anschließend etwa anderthalb Jahre unbewohnt gewesen. „Und es stand zugleich für mehr als eine Million Euro zum Verkauf auf Ebay“, sagt er. Die Stankovics verweigern der MAZ auf Anfrage eine Stellungnahme zu den Vorwürfen und drohen mit rechtlichen Schritten.

Eigentümer hat gewechselt

Georg Veh zeigt sich schockiert, als er von der MAZ kontaktiert wird und erfährt, zu welchen Preisen jetzt seine frühere Wohnung vermietet wird. „Es ist uns klar, dass wir für einen Appel und ein Ei dort gewohnt haben – es war unfassbar billig. Die Lage ist ja top mit Bahnhof, Park Sanssouci und Uni. Jetzt soll ein Zimmer 700 Euro kosten. Ich finde das maßlos. Es ist unfassbar, was der neue Eigentümer damit verdient“, sagt er.

Geschwister-Scholl-Straße 40 in Potsdam. Quelle: Peter Degener

Tatsächlich hat der Eigentümer noch einmal gewechselt – statt den Eigenbedarf umzusetzen, hat der alte Vermieter das Gebäude also verkauft. Spätestens ab August wurde nach Mietern für den „Erstbezug“ der möblierten Zimmer gesucht.

Ansprechpartner für Mietinteressenten ist die Pecuro Immobilienverwaltungs GmbH aus Berlin. Aus dem Büro der Geschäftsführung heißt es auf MAZ-Anfrage zunächst, dass Pecuro-Geschäftsführer Sascha Falk auch selbst Eigentümer des Hauses sei. Falk ist laut seinem LinkedIn-Profil auch geschäftsführender Gesellschafter der FRD Estate GmbH, die wiederum Gesellschafter der FRD Geschwister-Schollstr. 40 GmbH & Co. KG ist.

Diese Firma, die bereits seit Mitte 2019 die Potsdamer Adresse im Namen trägt, ist im Grundbuch als alleiniger Eigentümer des Grundstücks ausgewiesen. Gegründet wurde sie unter einem anderen Namen noch vor dem Auszug der früheren Mieter. Doch Falk will mit der MAZ über die Eigenbedarf-Anmeldung der früheren Eigentümer nicht sprechen. „Wir kennen keine Altmieter“, erklärt Falk und ignoriert Nachfragen. Auch zu den hohen Mieten für die WG-Zimmer will er sich nicht äußern.

Haus steht fast völlig leer

Sind die Zimmer am Ende doch zu teuer? Einen großen Andrang gab es seit Fertigstellung und der ersten Annonce auf Immobilien-Portalen und Ebay-Kleinanzeigen im Sommer offenbar nicht. Anfang Januar stehen nur zwei Namen an den Briefkästen. Ein junger Mann und eine Studentin wohnen seit Oktober auf verschiedenen Etagen.

Das Miteinander einer WG gibt es nicht, stattdessen leben beide nun in ihrer Wohnung allein, während die übrigen drei unvermieteten Zimmer verschlossen sind, wie sie selbst sagt. Die Ikea-Bilderrahmen im leeren Flur ihrer Wohnung hat die Studentin mit Postkarten bestückt, nachdem der Vermieter entgegen einer Ankündigung noch immer keine Bilder geliefert hat. Doch das ist provisorisch. Sie plant bereits den Auszug. Zu einsam sei die Wohnsituation, zu teuer das Zimmer.

Umstrittene Zweckentfremdung

Der Fachbereichsleiter für Wohnen im Potsdamer Rathaus, Gregor Jekel hält die Mietpreise in der Geschwister-Scholl-Straße 40 für „moralisch fragwürdig“ und will solche Fälle zumindest künftig verhindern. „Die Frage ist, ob wir dagegen eine Handhabe haben. Aus meiner Sicht brauchen wir das Zweckentfremdungsverbot, um genau solche Angebote genauer anschauen zu können“, sagt Jekel der MAZ.

Lesen Sie auch:

Die lange von der Stadtpolitik eingeforderte und sich mehrfach verzögernde Satzung soll noch im Januar ins Stadtparlament eingebracht werden. Für den konkreten Fall in der Geschwister-Scholl-Straße 40 vermutet Jekel zwar, dass die dauerhafte Vermietung in Form einzelner möblierter Zimmer legal ist – er hält das Objekt aber zumindest für einen „Prüffall, den wir uns genauer anschauen würden.“ Und er geht davon aus, dass es in Zukunft einen Genehmigungsvorbehalt für diese Art des Wohnens geben wird.

Georg Veh wohnt mittlerweile anderswo und ist dort zufrieden. Gegen seinen früheren Vermieter will er dennoch rechtliche Schritte unternehmen. Denn was er damals nur vermuten konnte, davon ist er nun überzeugt: Wegen Eigenbedarfs wurden die Wohngemeinschaften und die alleinerziehende Mutter nicht gekündigt.

Von Peter Degener