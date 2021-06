Zentrum Ost

Am Montagnachmittag hörte ein Mieter in einem Mehrfamilienhaus in Zentrum Ost Kratzgeräusche an seiner Wohnungstür. Als er nachschaute, sah er einen ihm unbekannten Mann, der inzwischen vor der Tür des Nachbarn stand und sich schnell entfernte, als er angesprochen wurde.

Erst jetzt bemerkte der Mieter zwei frische Hebelmarken an seiner Wohnungstür. Der Unbekannten ist etwa 20 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, trug Basecap, eine schillernde Sonnenbrille und hatte ein grünes Fahrrad.

Von MAZonline