Babelsberg

Der Streit um die Modernisierung von Aufzügen in mehreren von der Berlinovo verwalteten Mietshäusern in der Waldstadt und in Babelsberg hat an Schärfe gewonnen: Im Babelsberger Weberpark gehen Mieter nun gerichtlich gegen die Pläne der Eigentümer vor – mit Erfolg. Das Amtsgericht Potsdam hat die von zwei Bewohnern des Aufgangs Tuchmacherstraße 48 beantragten einstweiligen Verfügungen erlassen. Deren Inhalt kurzgefasst: Allen Bewohnern des Hauses ist während der Bauarbeiten der Zugang zu ihren Wohnungen zu gewährleisten – ist dieser nicht garantiert und wird doch gebaut, droht eine Strafe von bis zu 250 000 Euro oder ersatzweise Ordnungshaft.

Hausverwaltung: „Die absolute Ausnahme“

„Ein konkret bestimmtes Ordnungsgeld wurde nicht festgesetzt, da es keinen Verstoß gibt und auch keinen geben wird“, teilt die Berlinovo auf MAZ-Anfrage mit. Zwar könnten bei einem Unternehmen „mit einem so umfangreichen und diversen Wohnungsbestand“ immer Unstimmigkeiten mit Mieterinnen und Mietern entstehen: „Einstweilige Verfügungen stellen jedoch die absolute Ausnahme dar.“

Geplant war, den einzigen Aufzug im Haus Tuchmacherstraße 48 vom 28. Juni bis zum 13. August zu erneuern. Während dieser sieben Wochen wäre der Aufzug nicht nutzbar gewesen. „In unserem Haus wohnen acht Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind und die nicht mehr aus ihren Wohnungen heraus- oder in die Wohnungen hineingekommen wären“, sagt einer der zwei Kläger (Name der Redaktion bekannt). „Hier sollte über unsere Köpfe hinweg über unser Leben entschieden werden, als wären wir kleine Kinder.“

Mieter: „Wir wären in unseren Wohnungen eingesperrt“

Er betont: „Wir wollend die Sanierung nicht verhindern. Aber wir fordern, dass alle Bewohner – ob mit einer Behinderung oder ohne – uneingeschränkt ihre Wohnungen erreichen können.“ Er selbst sei seit einem Autounfall im Jahr 1997 auf den Rollstuhl angewiesen, sagt der Familienvater (44): „Das, was hier mit uns gemacht werden soll, verstößt gegen die Menschenrechte.“ Er sei sicher: „Hätte das Gericht nicht für uns entschieden, hätten sie die Bauarbeiten durchgezogen – und wir wären in unseren Wohnungen eingesperrt.“

Mieter forderten Lösungen von der Berlinovo

Die Mieter waren im Februar über das Bauvorhaben informiert worden. Nach stetem Drängen war ihnen die Berlinovo entgegengekommen: Das Unternehmen bot „aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ eine Mietminderung von 20 Prozent an und erklärte sich bereit, Kosten für individuelle Lösungen – etwa für Liefer- und Transportdienste oder für eine anderweitige Unterkunft – bis zu 750 Euro zu erstatten.

Treppenlifter und Bauaufzug verworfen

Damit waren die Mieter nicht einverstanden. „Das Angebot fand ich frech“, so der Kläger. „Friss oder stirb.“ Das Angebot wiege die Einschränkungen, die der wochenlange Ausfall des Aufzugs ohne sinnvolle Alternative mit sich bringen würde, nicht auf. Die Forderung der Bewohner, einen Treppenlifter oder Bauaufzug für die Zeit der Stilllegung des Fahrstuhls zu installieren, wurde inzwischen geprüft – beide Möglichkeiten wurden jedoch verworfen. Was den Frust der Mieter verstärkt, ist die Haltung der Berlinovo: „Warum müssen wir uns eigentlich darum kümmern, eine Lösung zu finden? Weshalb kommt man nicht auf jeden von uns zu?“

Noch kein neuer Termin für Bauarbeiten

Wann und unter welchen Voraussetzungen die Sanierung des bald 25 Jahre alten Aufzugs stattfinden kann, steht nun in den Sternen. „Wir sind natürlich weiterhin mit Firmen im Gespräch, um eine passende Alternative zu finden, die den Bewohnern den Zugang zu ihrer Wohnung während der Aufzugsinstandsetzung ermöglicht“, so die Berlinovo. „Ein neuer Starttermin für die Arbeiten steht noch nicht fest, die Planungen ruhen derzeit.“

Auch in der Waldstadt hält der Frust an

Abgeschlossen sind derweil die Bauarbeiten in den Berlinovo-Häusern in der Erich-Weinert-Straße 71 und 72 in der Waldstadt. Vor allem im Haus Nummer 71 hatten mehrere Rollstuhlfahrerinnen das Vorgehen der Hausverwaltung kritisiert. Sie monierten, dass sie zu spät – nur drei Wochen vor Baubeginn – über das Bauvorhaben informiert worden seien, um den Alltag neu zu organisieren und mit der Hausverwaltung über Alternativen zum Fahrstuhl und etwaige Mietminderungen zu verhandeln.

Trotz Gegenwinds ließ die Berlinovo die Sanierung durchführen – mit erheblichen Einschränkungen für die Bewohnerinnen, die auf den Aufzug angewiesen sind. So gingen die von der Immobilienfirma beauftragten Alltagshelfer den Betroffenen auf Wunsch zwar bei Einkäufen und anderen Erledigungen zur Hand. Das wichtigste Anliegen – der Transport über mehrere Treppen hinweg von der Wohnungs- zur Haustür und umgekehrt – konnten sie aber nicht erfüllen.

Neuer Aufzug war schon mehrmals kaputt

Jetzt fährt der Aufzug zwar wieder. „Er war aber inzwischen schon mehrmals kaputt“, sagt Mieterin Stefanie Falk. „Ich kann das nicht verstehen.“ Die Berlinovo hat eine Erklärung: Vandalismus. Demnach war der Fahrstuhl seit Abschluss der Sanierung insgesamt vier mal aufgrund von Vandalismus/Manipulation am Taster für den Brandfall vorübergehend nicht fahrbereit. „Die Wartungsfirma war nach Eingang der Störmeldungen jeweils bis zu mehreren Stunden vor Ort, um den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen, teilt das Unternehmen mit.

Über die Frage, ob und um wie viel sie die Miete für die zurückliegende Zeit der Bauarbeiten mindern dürfen, sei noch keine Einigung erfolgt, sagt Mieterin Stefanie Falk. „Auch für uns heißt es weiter kämpfen.“

Von Nadine Fabian