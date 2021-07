Potsdam

Das Wohnungsunternehmen Tamax ist in Potsdam bislang vor allem dafür bekannt geworden, die Kleingartensparte Am Angergrund zerstört zu haben, um ein Bauprojekt durchzusetzen.

Jetzt hat die Berliner Firma sich an die Initiative Potsdamer Mietendeckel gewandt, „Solidarität mit Ihrem Bürgerbegehren“ zu bekunden. Die Firma unterstütze das Ziel des Bürgerbegehrens, wonach die städtische Pro Potsdam die Mieten in ihren Wohnungen in den nächsten fünf Jahren um höchstens ein Prozent erhöhen darf. Den Initiatoren des Mietendeckels gefällt das überhaupt nicht.

Initiative weist Tamax-Untersützung zurück

Die Stadtverordnete Anja Heigl (Die Andere), die auch Vertrauensperson des Bürgerbegehrens ist, erklärt im Namen der Gruppe gegenüber der Tamax, „dass uns mit ihrer Art der „Unterstützung“ in keiner Weise geholfen ist und wir ihre Solidaritätsbekundung aufs Schärfste zurückweisen müssen.“ Denn das Geschäftsmodell der Tamax stehe der Absenkung des Potsdamer Mietenspiegels, „diametral entgegen“ – und zur Verblüffung der Initiative sei trotz aller Solidarität „noch nicht eine einzige, ausgefüllte Unterschriftenliste“ von der Tamax an das Bürgerbegehren geschickt worden.

Heigl und die Initiative stellen klar: „Die von Tamax und vielen anderen großen Immobilienunternehmen postulierte Forderung nach dem Prinzip ,Bauen, bauen, bauen’ teilen wir nicht.“ Der Bauboom in Potsdam habe gegen die Mietsteigerungen der letzten Jahre nicht geholfen. Die von Tamax am Angergrund geplanten Mikroappartments und möblierte Wohnungen seien „genau das Gegenteil dessen, was in Potsdam gebraucht wird.“

Stattdessen sollten Bestandsmieter vor Mieterhöhungen und Umwandlungen in möblierte Wohnungen geschützt werden, so Heigl. Sie fordert die Tamax auf, ihr Babelsberger Grundstück zurück in die Hände der Kleingärtner zu geben.

Mehr als 3000 Unterschriften bereits gesammelt

Bis zum Wochenende hatte die Initiative innerhalb von vier Wochen bereits mehr als 3000 Unterschriften gesammelt. Damit ein Bürgerbegehren als erfolgreich gilt, muss es von zehn Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung unterstützt werden, was in Potsdam rund 14.000 Menschen entspräche.

Von Peter Degener