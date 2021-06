Bornstedt

In Bornstedt sind am Freitagabend mehrere Keller aufgebrochen und daraus hochwertige Fahrräder gestohlen worden. Nach Auskunft der Polizei passierte das zwischen 20 und 22 Uhr in der Hermann-Kasack- und in der Reinhold-Schneider-Straße.

Mietern waren die aufgebrochenen Keller aufgefallen; auch ein gemeinschaftlicher Abstellraum war gewaltsam geöffnet worden. Die Tatzeit konnte nur vage auf die letzten zwei Wochen datiert werden.

Strafanzeigen wurden aufgenommen und Fahndungsmaßnahmen getroffen.

Von maz-online/rai