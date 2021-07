Mietfloßfahrer in Potsdam war betrunken

Pirschheide

An der Eisenbahnbrücke über den Templiner See ist am Samstagabend ein betrunkener Mietfloßfahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Er wurde gegen 20.16 Uhr komntrolliert und fiel mit Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Vortest ergab bei dem 25-Jährigen zunächst einen Wert von 1,01 Promille.

Dem Sportbootführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein weiterer Atemalkoholtest in der Wache der Wasserschutzpolizei durchgeführt, der dann noch 0,76 Promille zeigte.

Da bei bereits ab 0,5 Promille eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, wurde gegen den Sportbootführer eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige gefertigt.

Von maz-online/rai