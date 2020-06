Mietwucher und Steuervermeidung mit möblierten Wohnungen in Potsdam

Potsdam

Mit überteuerten Wohnungen in Potsdam verdienen Finanz- und Immobilienfirmen am Staat vorbei viel Geld. Das will das Netzwerk „Stadt für alle“ aufgedeckt haben – und hat dafür am Sonnabend Belege vorgelegt.

Vergleich zu den Panama-Papers

Gemeinsam mit dem Recherchenetz „Correctiv“ hat es tiefgründig recherchiert und ein Dossier erarbeitet, das bisher unbekannte Verbindungen zwischen überteuerten möblierten Wohnungen in Potsdam und intransparenten Geflechten von Finanz- und Immobilienfirmen aufdeckt. Es zeigt auch undurchsichtige Besitzstrukturen, Briefkastenfirmen sowie Verbindungen zu sogenannten Steueroasen, sodass die Mieteinnahmen offenbar nicht versteuert werden.

Die Strukturen seien vergleichbar mit denen der sogenannten Panama-Papers, die vor einigen Jahren die Verstrickungen von Firmen und Steueroasen aufdeckten, in deren Folge prominente Politiker zurücktreten mussten.

Zehn Häuser in der Zeppelinstraße betroffen

Den Fokus legt die Recherche auf zehn Häuser in der Zeppelinstraße, die 2015 verkauft worden waren. Vermieter seien nun Firmen, die stehts die Bezeichnung „Brandenburg Properties“ mit verschiedenen Zusätzen oder Nummerierungen im Namen tragen. Sie haben ihre Firmensitze im Ausland, etwa in Luxemburg oder auf der britischen Kanalinsel Guernsey, die keine Einkommensteuer erhebt.

Die Firmen sind nach Erkenntnissen der Autoren der Muttergesellschaft Puma Brandenburg Ltd. zuzuordnen. Die Holdingsgesellschaft habe sich unter anderem auf Immobilienvermögen in Deutschland, USA und Israel spezialisiert und hatte 2016 insgesamt 37 Tochtergesellschaften wie die Brandenburg Properties.

Wohnungen werden zu „möblierten Wohnungen“

Um möglichst hohe Gewinne an ihre Investoren auszahlen zu können, wandeln Immobilienunternehmen in Potsdam massiv reguläre Mietwohnungen in sogenannte „möblierte Wohnungen“ um, wirft das Netzwerk den Unternehmen vor. Die Mieter müssten teilweise die doppelte Miete zahlen. Bis zu 27 Euro pro Quadratmeter würden in Potsdam verlangt.

Mit dem Dossier will „Stadt für alle“ eine Diskussion und ein politisches Gegensteuern anregen. Man habe nur einen „winzigen Zipfel“ dieses Geschäftsmodells mit Potsdamer Immobilien aufgedeckt. Das Dossier steht öffentlich im Internet zum Lesen.

Von Alexander Engels