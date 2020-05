Hohes Infektionsrisiko: Potsdams Migrantenbeirat rät, Asylheime aufzulösen

Potsdam

Nachdem vier Potsdamer Heime für Asylsuchende in den vergangenen Wochen mit dem Ausbruch des Coronavirus innerhalb der Bewohnerschaft zu kämpfen hatten, fordert der Migrantenbeirat der Landeshauptstadt, solche Gemeinschafsunterkünfte aufzulösen. Statt in Heimen mit gemeinsamen Küchen, gemeinsamen Bädern und mit Mehrbettzimmern sollen Geflüchtete künftig in Wohnungen untergebracht werden. Dort sei die Ansteckungsgefahr nicht so hoch wie in den großen Einrichtungen.

Migrantenbeirat sieht Chance in der Überprüfung der Pandemiepläne

Maria Pohle, die Vorsitzende des Migrantenbeirats, spricht von einer menschwürdigen Unterbringung. Sie nutzt einen Antrag der Fraktion „Die Andere“, um auf die Wohnsituation Asylsuchender aufmerksam zu machen. Der Antrag zielt auf die Pandemiepläne, die die freien Träger laut Gesetz vorhalten müssen. Aber tun sie das auch? Und wie detailliert und funktional sind diese Pläne? „Die Andere“ will, dass die Stadt überprüft, ob die in Potsdam aktiven Träger überhaupt über Pandemiepläne verfügen und ob diese nach den Erfahrungen mit der Sars-CoV-2-Pandemie hinreichend erscheinen. Zudem soll die Stadt Kriterien für die Pandemievorsorge aufstellen und auch die zentrale Beschaffung von Schutzkleidung und -ausrüstung absichern. Über den Antrag sollen die Stadtverordneten in der Sitzung am 3. Juni befinden. Der Migrantenbeirat wirbt bis dahin für seine Anmerkungen – etwa im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion sowie im heutigen Jugendhilfeausschuss.

Laut Maria Pohle, die neueste Studien anführt, lassen sich Zusammenhänge zwischen der Ausbreitung von Covid-19 unter Geflüchteten und deren Lebensbedingungen in den oft eng belegten Sammelunterkünften nachweisen – dort herrsche ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, auch für andere Erreger. Daher sollten Geflüchtete, ihre Wohnsituation und ihr Zugang zur Gesundheitsversorgung unbedingt in die Pandemieplanung einbezogen werden.

Vier Gemeinschaftsunterkünfte standen unter Quarantäne

„In Potsdam sind bereits vier Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete wochenlang unter Quarantäne gestellt worden. In allen dieser vier Unterkünfte ist die Unterbringung in Mehrbettzimmern und/oder die Nutzung gemeinsamer Küchen und Sanitäranlagen vorgesehen“, berichtet Maria Pohle. Die Quarantäne in solchen Massenunterkünften bedeute für die Bewohner aber nicht nur erhebliche Gesundheitsrisiken. „Nicht zu unterschätzen sind auch die emotional-psychischen Belastungen dieser oft bereits traumatisierten Menschen“, so Maria Pohle. Viele Asylsuchende hätten grausame Erfahrungen mit Freiheitsentzug gemacht. „Quarantäne in den Gemeinschaftsunterkünften ist eine aus medizinischer Sicht zweifelsohne notwendige Maßnahme – deren Notwendigkeit muss jedoch aus humanitärer und ethischer Sicht um jeden Preis in der Zukunft vermieden werden.“ – Und das, so Maria Pohle, sei auch möglich – indem die Landeshauptstadt die großen, nicht wohnungsartigen Gemeinschaftsunterkünfte auflöst oder umbaut. Das sind laut Migrantenbeirat immerhin neun von 14 Unterkünften.

Ein weiterer Aspekt, für den der Beirat im Zuge der Pandemieplan-Debatte eintritt: Im Interesse der Bildungsgerechtigkeit soll für alle Kinder, die in einer Asylunterkunft aufwachsen, digitaler Unterricht zuhause ermöglicht werden.

Von Nadine Fabian