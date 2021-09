Potsdam

Der Carsharing-Anbieter Miles Mobility zieht knapp vier Monate nach seinem Start in Potsdam eine positive Bilanz, kritisiert allerdings die Nachteile, die Miles-Nutzer gegenüber privaten Autos haben.

Miles-Chef will Gleichstellung von Carsharing und Privatautos

„Uns geht es um paritätische Bedingungen gegenüber dem privaten Auto. Wir sind nicht subventioniert und das ist auch in Ordnung, weil das zu Innovation führt. Aber die Subventionslandschaft für private Autos ist sehr hoch“, sagte Oliver Mackprang, der Deutschland-Chef von Miles Mobility, im Gespräch mit der MAZ.

„Wir kommen mit diesen Bedingungen zurecht, aber wenn man in der Stadt darüber klagt, dass es zu viele private Autos im Zentrum gibt, muss man aufhören diese Autos zu fördern“, so Mackprang.

Oliver Mackprang: „Anwohnerparkausweise in Potsdam zu günstig“

Dabei nannte er nicht nur finanzielle Unterstützung seitens des Bundes wie die Förderung von Elektroautos, sondern auch konkrete Vorteile von Potsdamer Autobesitzern, etwa was Parkplätze angeht. Für Schaffung und Erhalt eines Stellplatzes setzt er Kosten von 240 bis 280 Euro pro Jahr an. Doch die Stadt vergibt Anwohnerparkausweise mit jährlichen Gebühren von 30 Euro für deutlich weniger. Durch das günstige Parken sei der Anreiz für ein privates Auto noch immer zu groß.

Zugleich gebe es zu viele reine Anwohnerstraßen, in denen die Miles-Autos nicht abgestellt werden dürfen. Die Firma trägt stets die Parkgebühren von ausgeliehen Fahrzeugen und nicht der Kunde – sie müssten aber korrekt abgestellt werden. „Reines Anwohnerparken verhindert, dass ein Miles-Nutzer in seiner eigenen Straße das geliehene Auto abstellt. Er wird abgestraft gegenüber einem privatem Autobesitzer“, so Mackprang.

Carsharing-Stellplätze an Bahnhöfen gefordert

Ein weiterer Wunsch an die Stadt: Sie solle rund um Bahnhöfe mehr Stellplätze für Carsharing-Autos ausweisen – dann hätten Nutzer solcher Angebote dort eine Art Stellplatzgarantie gegenüber Privatautos.

Die Stadtverwaltung äußert sich zu diesen Vorstellungen noch nicht. Auf Anfrage heißt es: „Carsharing wird von der Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten unterstützt. Die spezifischen Wünsche und Forderungen des genannten Anbieters liegen der Verwaltung bisher offenbar nicht vor“, die Firma könne „sehr gern“ mit dem Rathaus in einen gemeinsamen Dialog treten.

In der Stadtpolitik gibt es Unterstützung für die Wünsche von Miles. Die Linken und Grünen hatten sich in vielen Anträgen teils gemeinsam des Carsharing-Themas angenommen. Auf Anfrage erklären Gert Zöller und Saskia Hüneke als Chefs die Grünen-Fraktion: „Das Teilen von Autos spart Ressourcen und öffentlichen Raum. Wir würden auch eine rechtliche Gleichstellung des Carsharings zum ,privaten Autobesitz‘ unterstützen. Wir wollen eine höhere Aufenthaltsqualität in den Straßen für alle. Die Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise kann eine der vielen Maßnahmen sein.“

Linken-Fraktionsgeschäftsführer Sascha Krämer fordert die Verwaltung auf, Möglichkeiten zu nutzen „um die Attraktivität für Carsharing-Anbieter und Nutzer zu erhöhen.“ So solle das Rathaus prüfen, an welchen Knotenpunkten designierte Stellplätze für Carsharing-Fahrzeuge ausgewiesen werden können. Er brachte auch eine eigene Idee ins Spiel: Die Stadt könnte mit privaten Parkhaus-Betreibern klären, ob diese der Stadt solche Stellplätze bereit stellen könnten.

Täglich mehr Fahrten und Nutzer in Potsdam

Unabhängig von möglichen Verbesserungen ist Miles-Chef Oliver Mackprang mit der Erweiterung des Geschäftsgebiets von Berlin nach Potsdam zufrieden. Es gebe viele lange Fahrten von Pendlern nach Berlin und ins Umland. Die Innenstadt und der Hauptbahnhof seien hoch frequentiert. Babelsberg dagegen eher weniger. Zu konkreten Nutzerzahlen schweigt sich Mackprang wegen der daraus zu ziehenden Rückschlüsse für die Konkurrenzanbieter aus. „Es gibt ein stetes Wachstum und mehr Anmietungen und Nutzer:Innen von Tag zu Tag“, sagt der Miles-Geschäftsführer.

Durchschnittsnutzer von Miles ist Mitte 30

Der durchschnittliche Miles-Nutzer sei Mitte 30, es gebe auch viele Nutzer über 60. 51 Prozent der Kunden seien männlich. Während der jüngsten Lokführer-Streiks stellte die Firma besonders hohe Nutzerzahlen fest.

„Zu Streikzeiten haben wir festgestellt, dass es eher Langzeitbuchungen gab anstelle der kilometerbasierten Tarife“, sagt der Miles-Chef. Kunden nutzten verstärkt Tagestarife, um nicht nur zur Arbeit nach Berlin zu kommen, sondern auch sicherzustellen, dass ihnen das geliehene Fahrzeug nach Feierabend für die Rückfahrt zur Verfügung steht.

Bis die Firma Ende Mai auch in Potsdam ihre Berliner Flotte zur Verfügung gestellt hatte, hieß es von Seiten der Verwaltung, dass sich der kleine Potsdamer Markt für Carsharing-Anbieter nicht lohnen würde. Mackprang widerspricht: „Wir zeigen, dass das in einer Stadt wie Potsdam auch geht. Es gibt hier das Bedürfnis für veränderte Mobilitätsformen und wir setzen hier auf einen Wachstumskurs.“

