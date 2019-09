So will Potsdam den Charakter der Kieze erhalten

Potsdam

Die Stadtverwaltung setzt sich erstmals mit den Möglichkeiten des Milieuschutzes in verschiedenen Potsdamer Stadtteilen auseinander. Die von den Stadtverordneten beschlossene Voruntersuchung einer sogenannten „sozialen Erhaltungssatzung“ rund um das Gelände des Reichsbahnausbesserungswerk RAW am Hauptbahnhof ist der Auslöser. Dort gibt es angesichts der Ankündigung zahlreicher gut bezahlter Arbeitsplätze besondere Verdrängungsängste.

Fachmann: „Beschreiben, wie sich die heutige Wohnbevölkerung zusammensetzt“

„Wenn wir das an dieser Stelle angehen, wollen wir die Kriterien für eine solche Satzung auch gleich auf andere Stadtgebiete übertragen, die möglicherweise gefährdet sind“, erklärt Gregor Jekel, Fachbereichsleiter für Wohnen, Arbeit und Integration, auf MAZ-Anfrage. Es sollen dafür Kriterien festgelegt werden, die die Struktur der Bewohner – das „Milieu“ – abgrenzen. „Wir müssen konkret beschreiben, wie die heutige Wohnbevölkerung sich zusammensetzt und was daran schützenswert ist“, erklärt Jekel.

Neben dem Bereich Wohnen ist auch das Stadtplanungsamt mit dem Thema befasst. „Wir nehmen eine soziale Erhaltungssatzung zum ersten Mal in Angriff und brauchen dafür externe Hilfe“, erklärt dessen Chef Andreas Goetzmann. Mit Mitteln aus dem laufenden Haushalt wird eine erste Datenerhebung finanziert. Bis zum März 2020 soll zumindest ein Zwischenergebnis vorliegen. Langfristig soll damit vermieden werden, was erst vor wenigen Tagen öffentlich wurde: In Babelsberg gibt es nur ungenügende Daten über die Entwicklung der Wohnbevölkerung seit der Wiedervereinigung. Weil das Milieu dadurch nicht im Detail bekannt ist, kann die Verwaltung bestimmte Mittel zum Milieuschutz, wie etwa Vorkaufsrechte für Mietshäuser, gar nicht anwenden.

Voruntersuchungen im RAW-Umfeld laufen

Die Voruntersuchung für das RAW-Umfeld soll Vorbild sein, „für andere Bereiche, wo wir ähnliche Situationen haben“, so Goetzmann, etwa die Gründerzeitquartiere in der Brandenburger Vorstadt. „Vielleicht werden auch im Bornstedter Feld in zehn Jahren solche Fragestellungen ausgelöst“, sagt der Stadtplaner.

Und selbst Babelsberg, wo die fehlenden Daten ein Vorkaufsrecht zugunsten der Stadt bislang unmöglich machen, gerät nun in den Blick der Stadt. „Vielleicht droht dort schon ein neuer Veränderungsprozess durch das RAW-Projekt“, sagt Gregor Jekel. Am Schlaatz wiederum sind große Sanierungsprojekte angekündigt worden. Ist auch dieser Stadtteil ein Kandidat für Milieuschutz? Hier sieht Jekel vor allem Probleme mit einem hohen Anteil von Sozialhilfeempfängern. „Ist diese Struktur erhaltenswert oder möchten wir da Veränderungen?“, fragt er selbst.

Wenn eine Milieuschutzsatzung gilt, ist sie der Rahmen für sehr unterschiedliche Maßnahmen. Eines davon wäre ein städtisches Vorkaufsrecht für Häuser, die auf den Markt gelangen. Ein anderes wäre das Verbot, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, Büros oder Ferienwohnungen umzuwandeln. Für ein solches auf einige Jahre befristetes Umwandlungsverbot ist allerdings Unterstützung des Landes nötig, das eine entsprechende Verordnung erlassen müsste. Auch Luxussanierungen oder Abrisse könnten unterbunden werden.

Viele Eingriffsmöglichkeiten für die Stadt

Welche Instrumente die Stadt tatsächlich mit einer Milieuschutzsatzung anwenden wird, ist noch offen. „Es gibt Städte, die im großen Umfang mit Vorkaufsrechten in den Markt eingreifen. Anderswo wird durch das Umwandlungsverbot in Wohneigentum ein spekulatives Element vom Markt entfernt“, erklärt Andreas Goetzmann.

Ein drittes Modell: „Vielleicht muss gar nicht der Einsatz der Instrumente im Mittelpunkt stehen. Sie dienen können auch als Drohkulisse dienen und zeigen, dass ein kooperativer Weg mit der Stadt der bessere ist, um eine behutsame Stadtentwicklung zu ermöglichen“, sagt der Stadtplanungschef. Gregor Jekel will auch die persönlichen Hoffnungen vieler Mieter dämpfen: „Die Erwartungen an diese Instrumente sind groß, aber sie schützen nicht den einzelnen Bewohner, sondern nur deren Struktur.“

