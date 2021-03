Potsdam

Mittelfristig nicht mehr investitionsfähig, heißt es im Abschlussbericht der Corona-Kommission. Mehr als 15 Millionen Euro Defizit nennt die Vorlage der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Kaum hat das Klinikum „Ernst von Bergmann“ die Corona-Krise im Haus wieder unter Kontrolle, droht Brandenburgs zweitgrößtem Krankenhaus die nächste Krise. Doch wie ernst ist die finanzielle Lage wirklich? Wie gefährlich kann diese Krise für das Klinikum werden?

In seiner Existenz, so viel versichert Geschäftsführer Tim Steckel, ist das Klinikum trotz hoher Verluste 2020 nicht gefährdet. „Aber wir stecken in einer Liquiditätskrise“, sagt er, „und wenn sich nichts ändert, wird sich diese Krise mit jedem Jahr weiter zuspitzen.“ Ähnlich klingt die Prognose seines Geschäftsführer-Kollegen Hans-Ulrich Schmidt: „Wir können mit diesem System nicht einfach so weitermachen.“

Gründe für Finanzkrise des Potsdamer Klinikums sind komplex

Dabei sind die Gründe für die Finanzkrise des „Ernst von Bergmann“ komplex. Da ist zum einen die Einführung des TVöD (Tarif für den öffentlichen Dienst) zum 1. Juni 2020. Die Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordneten kostet das Klinikum jährlich mehr als zwölf Millionen Euro an zusätzlichen Personalkosten – „aus eigenen Mitteln und ohne harte Einschnitte nicht zu finanzieren“, sagt Schmidt. Deshalb soll an diesem Punkt die Stadt Potsdam einspringen, die Verluste durch die TVöD-Einführung künftig ausgleichen. Alle notwendigen Beschlüsse dafür sind bereits getroffen oder auf den Weg gebracht.

Anders sieht es bei den pandemiebedingten Verlusten aus. Auch hier gibt es einen Ausgleich aus verschiedenen Programmen des Bundes – „doch das deckt bei weitem nicht unsere verringerten Erlöse und gestiegenen Kosten“, sagt Steckel. Wochenlang hatte das Klinikum einen Aufnahmestopp, monatelang stand eine Vielzahl der rund 1000 Krankenhausbetten leer, der Betrieb war auf das Nötigste heruntergefahren, „statt sonst 200 Millionen Euro Umsatz haben wir 2020 durch den reinen Krankenhausbetrieb nur noch knapp drei Viertel, also rund 150 Millionen, eingenommen“. Gleichzeitig hat sich der Aufwand für persönliche Schutzausrüstung 2020 von 300.000 Euro auf 1,8 Millionen Euro versechsfacht, mehr als 170.000 PCR-Tests für Mitarbeiter und Patienten kosteten fast zehn Millionen Euro.

Die Kosten für Schutzausrüstung hat sich im Potsdamer Klinikum aufgrund der Pandemie 2020 versechsfacht. Quelle: ©Fotostudio Vonderlind

Im Zuge des Corona-Ausbruchs im Frühjahr 2020 musste das Bergmann zudem ein Berater-Team von Kienbaum bezahlen, auch die 250.000 Euro für die Experten-Kommission zur Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs gehen auf Rechnung des Klinikums. Im Hygiene-Bereich wurde neues Fachpersonal eingestellt, im Labor sind Personal und Ausstattung erst für Corona-Tests, dann für die Suche nach den Mutationen aufgestockt worden. „Vieles davon – zum Beispiel unsere Test-Frequenz von Team und Patienten – geht aufgrund unserer Erfahrungen mit Corona weit über das Maß anderer Krankenhäuser hinaus“, sagt Schmidt. Das diene zwar der Sicherheit von Patienten und Mitarbeiten im Haus, „wird aber nicht ausreichend bezahlt“.

Potsdams Klinikchefs kritisieren die Defizite des Finanzierungssystems

Unterm Strich bleibt also im Potsdamer Bergmann-Klinikum trotz Maßnahmen wie dem Corona-Rettungsschirm ein sattes pandemiebedingtes Minus, laut Steckel rund 15 Millionen Euro für 2020. Das allein ist besorgniserregend, aber: Könnte diese finanzielle Krise nicht als einmaliger Krisenmoment abgetan, im Laufe der nächsten Jahre ausgeglichen werden? Eine Frage, die die Klinikchefs zu einem weiteren Problem führt: die Defizite des grundsätzlichen Finanzierungssystems, in dem Krankenhäusern in Brandenburg wirtschaften müssen.

Eine Schwierigkeit: Geld zahlen die Krankenkassen den Kliniken nur pro behandeltem Patienten. „Das Vorhalten von Betten und Behandlungskapazitäten – zum Beispiel für Corona-Patienten – wird in den Finanzierungssystemen nicht berücksichtigt“, sagt Schmidt. Ein weiteres Problem: „Die Investitionsförderung ist nicht auskömmlich“, so Steckel. Und das bedeute: Die notwendigen Investitionen der letzten Jahre habe das Klinikum aus seinen Gewinnen finanzieren müssen. „Große Rücklagen, in tatsächlicher Liquidität, also realem Geld, wie immer wieder behauptet, gibt es nicht“, versichert Steckel.

Klinikum für Umsatzsteigerungen abgestraft

Und dann gibt es da noch den sogenannten Fixkostendegressionsabschlag – ein Unwort, hinter dem sich für das Bergmann-Klinikum ein weiteres handfestes Problem verbirgt. „Aufgrund der wachsenden Bevölkerung haben sich unsere Umsätze in den letzten Jahren erhöht“, erklärt Steckel. Das wiederum werde seit einigen Jahren vom Bund abgestraft, der Leistungsausweitungen der Krankenhäuser verhindern will. Konsequenz für das Klinikum: „Wir mussten innerhalb von drei Jahren mehr zurückzahlen, als wir mit der Leistungssteigerung eingenommen haben.“ Das Ergebnis sehe man im Urteil der Kommission: nicht mehr investitionsfähig.

Bleibt die Hoffnung der Klinik-Chefs auf eine Reform der Krankenhausfinanzierung. „Kommt die nicht“, sagt Steckel, „wird es irgendwann selbst für ein großes Krankenhaus wie das Ernst von Bergmann ohne Einschnitte in der Versorgung eng.“

