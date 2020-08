Potsdam

Nachdem die Geschäftsführung des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ die Stadtverordneten am Mittwochabend im nicht öffentlichen Teil des Hauptausschusses darüber informiert hat, dass das kommunale Haus auf ein dauerhaftes Millionendefizit im zweistelligen Bereich zusteuert, hat das Klinikum seine Angaben der MAZ gegenüber bestätigt und betont, dass man es dennoch mit keiner „akuten Existenzkrise“ zu tun habe. Kursierende Zahlen und Hochrechnungen zum laufenden Geschäftsjahr werde die Geschäftsführung allerdings nicht kommentieren. Auch könnten solche Informationen immer nur Prognosen und Risikoabschätzungen darstellen.

Laut MAZ-Informationen rechnet das Klinikum für das laufende Jahr mit einem Minus von 18 Millionen Euro – davon allein 14 Millionen Euro als Folge der Coronavirus-Pandemie. Im Zuge der Tarifrückkehr kalkuliert die Geschäftsführung laut MAZ-Informationen für die nächsten fünf Jahre mit einem Gesamtverlust von weiteren 66 Millionen Euro. Wie ist das zu kompensieren?

Das Klinikum ist nicht flüssig

Noch bis 30. September greift für alle deutschen Krankenhäuser der Corona-Rettungsschirm des Bundes. „Für jedes nicht belegte Krankenhausbett bekommt daher auch das Klinikum , Ernst von Bergmann’ eine Ausgleichszahlung“, teilt Kliniksprecherin Damaris Hunsmann mit. „Ein erhebliches wirtschaftliches Risiko entstünde ab 1. Oktober, wenn keine Ausgleichszahlung mehr fließen würde.“ Käme dann noch hinzu, dass das Klinikum weiterhin mit 20 Prozent weniger Belegung arbeiten müsste, könnte das Jahresergebnis durch diesen Corona-bedingten Einmaleffekt „achtstellig negativ“ werden. „Hinzu kommt noch die dauerhafte Belastung aus den Entscheidungen der Landeshauptstadt zur Einführung des Tariflohns“, so Hunsmann und betont: „Das Klinikum ist bilanziell ein gesundes Unternehmen, weil in den vergangenen Jahren vernünftig gewirtschaftet worden ist.“ Allerdings seien die Erträge der Vergangenheit in den Aufbau und den Erhalt des Klinikums geflossen – sie „stellen keine Liquiditätsreserven dar“. Zwar bestünde „keine akute Existenzkrise, was eine bilanzielle Überschuldung betrifft“, man habe aber einen sehr hohen Liquiditätsbedarf, wenn die erwarteten Belastungen auf das Klinikum zukommen.

Kredite und die Hilfe der Stadt

Dieser Bedarf lasse sich auf verschiedene Arten kompensieren. Zum einen könnte das Klinikum Kredite aufnehmen. Oder aber die Landeshauptstadt Potsdam als Gesellschafter unterstützt das Klinikum mit Eigen- oder Fremdkapital – offenbar die Vorzugsvariante. „Die Geschäftsführung des Klinikums ist weiterhin unverändert davon überzeugt, dass der Eigentümer zu seiner Verantwortung und zu seinem kommunalen Klinikum steht und die Mehrausgaben refinanziert“, heißt es aus dem Klinikum.

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder klar zum Thema Klinikum positioniert: Ohne eine finanzielle Unterstützung der Stadt könne es wohl keine Rückkehr in den Tarifvertrag geben. Dass die Mehrheit der Stadtverordneten dennoch klar für die Tarifbindung votiert hat, zeige deutlich, dass die Stadt hinter ihrem Klinikum steht.

Tochtergesellschaften in Not?

Trotz der prekären Lage sagt die Geschäftsführung zu, allen Beschäftigten des Klinikums, der Diagnostik und des Klinikums Westbrandenburg am Standort Potsdam rückwirkend zum 1. Juni 2020 Tariflohn zu zahlen. Arbeitsplätze seien in diesen drei Bereichen nicht gefährdet. Auch hier rechnet das Klinikum mit der Unterstützung der Stadt. Müsste die Rückkehr in den Tarif jedoch ohne Defizitausgleich umgesetzt werden, „dann könnte es sein, dass Tochtergesellschaften in Not kommen – bis hin zur Insolvenzgefahr“, so Hunsmann.

