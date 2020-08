Millionenförderung für Bürgerhaus am Schlaatz dank Mauer-Verkäufen

Schlaatz

Das Bürgerhaus am Schlaatz erhält mehr als 1,2 Millionen an Fördermitteln vom Land Brandenburg. Damit soll es zu einem „modernen Stadtteil- und Kulturzentrum“ entwickelt werden, teilt die Staatskanzlei des Landes am Dienstag mit. Die Mittel stammen aus dem Mauerfonds, insgesamt werden im Zuge der Auszahlung vier Projekte im Land mit 2.016.413 Euro gefördert.

Ausbau zu modernem Stadtteilzentrum

„Das Bürgerhaus am Schlaatz ist das soziale und kulturelle Zentrum des Wohngebiets am Schlaatz“, heißt es in der Begründung der Staatskanzlei. „Das Haus versteht sich als Ort für nachbarschaftliche Begegnungen und beherbergt vielseitige Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote für alle Generationen.“ Dabei stünde das Bürgerhaus angesichts der Bevölkerungsstruktur am Schlaatz vor besonderen Herausforderungen: „Nirgendwo in Potsdam ist der Anteil Arbeitssuchenden und Transferleistungsempfängern größer, nirgendwo der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund höher“, heißt es in der Mitteilung. Für die Entwicklung des Bürgerhauses werden rund 1,6 Millionen Euro gebraucht, die fehlenden knapp 400.000 Euro soll nun die Landeshauptstadt Potsdam aufbringen.

Mit rund 50 regelmäßigen Kurs- und Begegnungsangeboten ist das Bürgerhaus eine der am stärksten frequentierten Bildungs- und Freizeiteinrichtungen am Schlaatz. Das Haus bietet Räume für Sport- und Musikvereine, Sprachunterricht, Integrationsangebote, Familienfeiern und vieles mehr. Selbst- und fremdveranstaltete Kreativkurse wie Malen und Töpfern sowie ein breites Repertoire an Tanz- und Bewegungsangeboten erreichen jede Woche viele hundert Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Quartier und anderen Teilen der Stadt.

Gelder stammen aus Mauergrundstücks-Verkäufen

Das Bürgerhaus ist auch Anlaufstelle für niedrigschwellige Präventions- und Hilfsangebote und bietet mit unterschiedlichen Engagement- und Beschäftigungsmöglichkeiten eine Plattform für Ehrenamt und Arbeitsmarktintegration im Quartier. Nicht zuletzt versteht sich das Haus als Ort für politisches und solidarisches Engagement im Wohngebiet. Dafür unterstützt das Team des Hauses die Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils bei der Ausübung ihrer Interesse

Nach dem Mauergrundstücksgesetz fließen die Einnahmen aus dem Verkauf ehemaliger Mauer- und Grenzgrundstücke in den sogenannten Mauerfonds. Dessen Erlöse kommen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Projekten in den ostdeutschen Bundesländern zugute. Aus den vorangegangenen sieben Tranchen erhielt Brandenburg insgesamt rund 8,2 Millionen Euro aus dem vom Bund verwalteten Mauerfonds. Mit der achten Tranche erhöht sich diese Summe auf rund 10,2 Millionen Euro. Neben dem Bürgerhaus am Schlaatz werden der Verein Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam, die Initiative „TuWas! in Brandenburg“ und die Regionalstellen für Bildung im Agrarbereich sowie der Brandenburgischen Landwirtschaftsakademie als gemeinsames Projekt gefördert.

