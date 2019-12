Womit Sängerin Mine die Zuschauer im Waschhaus überraschen möchte

Potsdam

Komplett in Weiß gekleidet steht Mine auf der Friedrichsbrücke in Berlin-Mitte. Mit schwarzen Filzstiften in der Hand wartet die Sängerin darauf, dass Menschen ihr begegnen.

So einige lesen die Schilder, die neben ihr stehen. Auf einem steht: „Ich bin nicht mein bestes Ich. Wenn du dich darin wiederfindest, schreib deinen Namen auf mich.“ Daraufhin schreiben Dutzende auf ihre Hose und Jacke. Eine Frau schreibt Svenja auf ihre Wange.

Sie kommen mit der Musikerin ins Gespräch, umarmen sie und schaffen Momente, an die sie sich noch immer gerne erinnert. Sie haften wie Klebstoff an ihr.

Was hinter dem zweiten Teil der „ Klebstoff “-Tour steckt

„Ich finde das Bild interessant, dass jeder von uns mit Klebstoff umhüllt durch das Leben geht und alle Dinge, mit denen man in Kontakt kommt – positiv oder negativ – an einem kleben bleiben“ sagt Mine, die eigentlich Jasmin Stocker heißt.

Das Bild gefällt der 33-Jährigen so sehr, dass sie ein Lied danach benennt. Auch ihr aktuelles Album heißt „ Klebstoff“, mit dem sie bis 21. Dezember in Deutschland auf Tour ist und am Mittwoch im Waschhaus Potsdam vorbeikommt.

Nach ausverkauften Konzert- und Open Air-Auftritten im Sommer gibt sie im zweiten Teil ihrer Tour Zusatzauftritte in Hamburg, Stuttgart und München. Außerdem kommt sie in Städte wie Jena und Potsdam, in denen sie in diesem Jahr noch nicht auf der Bühne gestanden hat.

Mine tritt am 18. Dezember zum ersten Mal in diesem Jahr in Potsdam auf. Zuletzt war sie im Oktober 2018 für ein Konzert im Waschhaus vor Ort. Quelle: Simon Hegenberg

Zuschauer können sich auf Neuheiten freuen

Ihre Freude über die Tour ist in jedem Satz hörbar: „Ich habe so Bock darauf, wieder auf der Bühne zu stehen“, sagt Mine. Ihre Zuschauer können sich für den zweiten Teil ihrer „ Klebstoff“-Tour auf einige Neuheiten freuen.

Statt der Schweizer Sängerin Sophie Hunger ist nun der Thüringer Rapmusiker Dissy mit dabei, der im Lied „Schwer bekömmlich“ auf ihrem aktuellen Album zu hören ist. „Er macht total gute Musik und ich oute mich gerne als riesiger Dissy-Fan“, sagt die 33-Jährige. Umso stolzer macht es sie, bei ihren Auftritten erstmals mit ihm das Lied „Freak“ zu präsentieren, das sie zusammen aufgenommen haben.

„ Klebstoff “-Lieder neu arrangiert

Im Mittelpunkt der Auftritte steht die Musik ihres Albums „ Klebstoff“. In den elf Liedern kritisiert sie ihre eigene egoistische Art (“ Klebstoff“) und sagt ihren Selbstzweifeln in „Guter Gegner“ den Kampf an. Für ihre zum Nachdenken anregenden und gleichzeitig Mut machenden Lieder hat sie sich neben ihrer Band Unterstützung ins Boot geholt: „Spiegelbild“ singt sie zusammen mit dem Berliner Electronic-Duo AB Syndrom, „Einfach so“ mit der aus der Fernsehshow „ Neo Magazin Royale“ bekannten Sängerin und Autorin Giulia Becker.

Im Vergleich zur ersten Tour kommen die Lieder des aktuellen Albums teilweise in anderem musikalischen Gewand daher. Auch ein neuer Schlagzeuger ist an Bord. „Wir haben tagelang geprobt und einige Lieder neu arrangiert, bei denen wir gemerkt haben, dass musikalisch noch mehr möglich ist“.

„Immer geil gewesen im Waschhaus “

Wenn Mine am Mittwoch im Waschhaus in Potsdam auftritt, kommt sie nicht zum ersten Mal in die Schiffbauergasse. „Das ist immer ziemlich geil dort“, erinnert sich die Musikerin.

Zuletzt war sie im Oktober 2018 vor Ort. Neben ihren Auftritten hat es die Berlinerin bisher nicht nach Potsdam verschlagen. „Ich bin noch nie durch die Stadt spaziert. Vielleicht bleibt am 18. Dezember Zeit, um die schöne Architektur und die alten Bauten anzuschauen, die ich hier schon gesehen habe – oder einen Weihnachtsmarkt. Ich liebe Weihnachten.“

Zuschauer tragen Mine auf Händen

Wie viel Energie Mine ihre Musik, ihr Team und ihre Zuschauer geben, zeigt ein Bild vom Tourauftakt in Münster. Sie singt im Liegen auf den Händen der Zuschauer, als wäre es das Normalste der Welt. Auf Tour sein heißt Ausnahmezustand für Mine.

Auch nach fünf Alben und Hunderten Auftritten steht sie mit einer Mischung aus Aufregung und Vorfreude auf der Bühne. „Die Vorfreude überwiegt eindeutig. Ich bin gespannt, wie meine Songs ankommen, wie die spontanen Gespräche mit den Zuschauern laufen. Besser kann es alles gerade nicht sein“, sagt Mine.

Neues Album angekündigt „ Klebstoff“ ist das fünfte Album von Mine und im April 2019 erschienen. Ihr Debütalbum „Mine“ erschien 2014. Ein neues Album soll Anfang 2021 erscheinen. 2017 veröffentlichte sie das Album „Alle Liebe nachträglich“ zusammen mit dem Rapper Fatoni. 2018 kam ein Live-Album von einem Auftritt mit Orchester in Berlin hinzu.

Verlosung der Jacke aus „ Klebstoff “-Video

Die mit Namen übersäte weiße Jacke vom Tag auf der Friedrichsbrücke hat Mine noch – und ist Teil der Tour. Sie sammelt bei jedem Auftritt Spenden für die Amadeu Antonio Stiftung, die sich für Opfer von Rassismus und Rechtsextremismus einsetzt.

Unter allen Spendern verlost die 33-Jährige die Jacke, mit der sie eigentlich nur eine Kunstinstallation wagen und kein Musikvideo drehen wollte.

Sie wollte auf kreative Weise mit Berlinern über ihre Unvollkommenheit sprechen. Mine ist überzeugt, dass man versuchen sollte, der bestmögliche Mensch zu sein. Und geht mit gutem Beispiel voran.

Mine tritt am Mittwoch um 20 Uhr im Waschhaus in Potsdam auf. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Tickets gibt es für 27,40 Euro im Vorverkauf und 28 Euro an der Abendkasse.

