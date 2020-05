Was es mit den bemalten Steinen in Potsdam auf sich hat

Potsdam

Wer sich aufmerksam umsieht, kann sie überall in Potsdam entdecken: bunt bemalte Steine, gut versteckt am Wegesrand, auf Spielplätzen oder mitten in der Stadt. So vielfältig wie die Menschen, die dahinterstecken, sind auch die kleinen Kunstwerke – vom motivierenden Spruch über kleine Tierzeichnungen bis hin zu aufwändigen Mustern ist alles dabei.

Potsdam folgt damit dem Vorbild anderer Brandenburger Städte, in denen die bunten Steine zum Trend geworden sind. Mitmachen kann jeder, der anderen eine Freude bereiten will. In Potsdam teilen die anonymen Steinkünstler ihre Entdeckungen in der Facebookgruppe „PotsdamSteine“, die mittlerweile über 770 Mitglieder hat.

Die Regeln sind ganz einfach: Wer ein schönes Stein-Exemplar findet, kann es anmalen, idealerweise mit dem Schriftzug „PotsdamSteine“ versehen, versiegeln und an einem öffentlichen Ort aussetzen. Der nächste, der den Stein entdeckt, darf ihn mitnehmen, ein Foto in der Gruppe hochladen und das Mini-Kunstwerk weiter auf die Reise schicken.

Ein bisschen Farbe kann viel verändern

Nancy van der Meer ist die Administratorin der Gruppe und hat selbst schon jede Menge Steine bemalt. „Die Aktion soll den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt sie. Sie selbst habe damit angefangen, als ihr Vater starb. Damals sei ihr aufgefallen, wie grau manche Gräber aussehen – und dass schon ein kleiner Farbklecks viel verändern kann.

Daraufhin verzierte sie kleine und große, glatte und raue Steinchen mit aufmunternden Botschaften in bunten Farben. Auch den Eltern von verstorbenen Frühchen und Sternenkindern schenkte sie solche Steine.

Nancy van der Meer aus Marquardt (Potsdam) ist eine der Organisatorinnen der Aktion „PotsdamSteine“. Sie selbst hat schon jede Menge Steine bemalt – am liebsten mit Sprüchen. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Manche Menschen brauchen eine positive Botschaft“

Über Umwege wurde sie schließlich eins der Gründungsmitglieder der Potsdamer Facebookgruppe, der sich seit Februar immer mehr Unterstützer anschlossen. „Manche Menschen brauchen gerade eine positive Botschaft“, sagt Nancy van der Meer. „Egal, ob man eine Prüfung versaut hat, unglücklich verliebt ist oder schwere Depressionen hat.“

Ursprünglich war die Aktion also vor allem eine Aktion von Erwachsenen für Erwachsene. „In der Corona-Zeit hat sich das alles ein bisschen verselbstständigt“, sagt sie. Mittlerweile würden auch viele Eltern mit ihren Kindern gemeinsam Steine verzieren und aussetzen.

Damit keine Giftstoffe in die Umwelt gelangen, sollten die Steine mit wasserfesten Farben bemalt und anschließend versiegelt werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Steine sollen Umwelt nicht schaden

Vielerorts entstehen außerdem sogenannte Steinschlangen, etwa im Kirchsteigfeld: Dort reihen sich mittlerweile fast 1500 bemalte Steine aneinander, die am Ende einen Kreis um den Teich bilden sollen.

Wer mitmachen will, sollte der Umwelt zuliebe ein paar Regeln beachten. Zum einen sollten die Farben wasserfest und die Steine mit Klarlack versiegelt sein. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die Farbe beim nächsten Regenschauer löst und und in die Erde sickert. „Wir wollen nicht, dass etwas in die Umwelt gelangt“, sagt Nancy van der Meer. Auch auf Dekoperlen, Kulleraugen oder anderen Verzierungen aus Plastik sollte lieber verzichtet werden

Nicht so gern gesehen ist es außerdem, wenn jemand gezielt auf „Schatzsuche“ geht und bunte Steine hortet. „Die Steine suchen eigentlich den Menschen und nicht umgekehrt“, erklärt Nancy van der Meer. Statt verbissen hinter jeder Mülltonne zu suchen, sollte man einfach mal mit wachem Blick durch seine Umgebung laufen.

Die Steinschlange um dem Teich im Kirchsteigfeld wächst immer weiter. Quelle: Hannah Rüdiger

Von Hannah Rüdiger