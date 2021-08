Potsdam

Eine rote Minibühne geht in Potsdam auf Tour – Die ‚Bühne auf Zack‘ vom Hans-Otto-Theater nimmt ab dem 12. August mit auf eine theatrale Reise durch Potsdam. Gespielt werden zwei jeweils 15-minütige Monologe von unterschiedlichen Schauspielern. Neben dem schauspielerischen Programm gibt es auch eine musikalische Performance und Informationen zur neuen Spielzeit des Theaters.

Aufführungen in vier verschiedenen Stadtteilen

Der Auftakt ist um 18 bzw. 19 Uhr am 12. August im Bürgerhaus Schlaatz.  Außerdem wird auf dem Weberplatz in Babelsberg (14.8. und 18.09., 11 und 12 Uhr) gespielt, in der Theaterklause in der Zimmerstraße (15.8., 15 und 16 Uhr) in der Brandenburger Vorstadt sowie auf dem Alten Markt (21. 08., 15 und 16 Uhr sowie am 26.09. um 17 Uhr) in der Potsdamer Innenstadt. Die zeitgenössischen Texte stammen unter anderem aus der Feder von Juli Zeh, Jan Neumann, Rober Woelfl und Ingrid Lausund. Pointiert wird über die Frage nach Weltveränderung durch den Einzelnen, haarsträubende Katastrophen durch Nachbars Katzen, Revolutionen und fragwürdigen Lifestyle-Entscheidungen referiert.

Der Eintritt ist bei der ‚Bühne auf Zack‘ stets kostenlos.

Am 14. August feiert das Hans-Otto-Theater im Großen Haus zudem die erste Premiere dieser Spielzeit mit der anarchisch-politischen Komödie ‚Der Vorname.‘ Eine weitere Premiere feiert die Komödie ‚Die Mitwisser‘ von Philipp Löhle am 21. August in der Reithalle.

Von Yunus Gündüz