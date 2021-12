Potsdam

Die Stadt Potsdam kann überraschend doch auf millionenschwere EU-Mittel aus dem Förderprogramm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) hoffen. Im Hauptausschuss verlas Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwochabend eine Nachricht des brandenburgischen Wirtschaftsministers Jörg Steinbach (SPD): „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Landeshauptstadt Potsdam doch als D-Fördergebiet ausgewiesen wird“, zitierte er Steinbach.

Eine Einschränkung machte der Minister: Die Information über die Wiederaufnahme in das Programm sei „noch vorläufig“ und nicht endgültig von der EU-Kommission in Brüssel bestätigt, trete aber voraussichtlich zum Januar in kraft. Dann beginnt die neue Förderperiode von 2022 bis 2027.

Wegfall der Förderung sorgte im Sommer für zahlreiche Kritik

Im Sommer war bekannt geworden, dass Potsdam als einzige Kommune in Ostdeutschland aus dem Fördergebiet des wichtigen Programms genommen werden sollte. Die positive wirtschaftliche Entwicklung der Stadt würde die GRW-Förderung in Brüssel nicht mehr genehmigungsfähig machen, hieß es damals.

Ein Aufschrei von Wirtschaftsverbänden und auch der städtischen Wirtschaftsförderung war die Folge, denn zahlreiche Projekte wie die Gründerzentren der Stadt sind von den GRW-Mitteln abhängig.

GRW-Fördermittel für Potsdam sinken dennoch deutlich

Die volle Förderung wie in früheren Jahren bekommt Potsdam künftig nicht mehr: Der Wirtschaftsbeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) erklärte, dass eine Einordnung in die D-Kategorie des Förderprogramms „keine große umfängliche Förderung, sondern eine abgeschmolzene Förderung bedeutet.“ Man müsse damit umgehen und „die Förderpolitik deutlich reorganisieren“. Laut Rubelt wolle die Stadt künftig konkrete Gewerbe-Standorte fördern und „dort die Mittel bündeln“. Das sei auch Strategie des Landes. Ein Vorschlag dazu soll den Stadtverordneten zeitnah vom Wirtschaftsbereich vorgelegt werden.

Von Peter Degener