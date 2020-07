Potsdam

Auch das kommende Wintersemester 2020/21 wird an der Universität Potsdam vor allem digital ablaufen. „Wir haben nur ein Drittel der Raumkapazitäten zur Verfügung“, sagt die Referentin des Vizepräsidenten für Lehre und Studium, Britta van Kempen. Denn Abstandsregeln würden auch noch in den kommenden Monaten gelten. Das bedeutet, dass nach wie vor wohl zwei Drittel der Veranstaltungen der dann wohl wieder über 21000 Studierenden und der tausenden Studienanfänger weiterhin am Rechner stattfinden, zumal wenn es sich um Formate wie Vorlesungen handelt. Um ein „Hybridsemester“ werde es sich handeln, heißt es.

Nicht zuletzt diesem Umstand war es wohl geschuldet, dass Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) ihren Besuch ankündigte und sich am Freitag besonders über Details digitaler Prüfungen informierte. Zum Spaß durfte sich die Politikwissenschaftlerin, die selbst in Potsdam studiert hatte, sogar in eine Online-Probeklausur einklicken. Außerdem klärte die Informatik-Professorin Ulrike Lucke die Ministerin auf, wie sich die Universität in kürzester Zeit technisch, organisatorisch und rechtlich für das digitale Semester aufgerüstet hatte.

Erwartungen der Ministerin übertroffen

Am Ende des etwa einstündigen Treffens mit weiteren Verantwortlichen, wie Peter Kostädt, dem Mitglied der Steuerungsgruppe E-Learning, oder dem ebenfalls für die Qualität von Lehre und Studium verantwortlichen Erziehungswissenschaftler Jörg Hafer kam Schüle zum Schluss: „Sie haben meine Erwartungen völlig übertroffen.“ Sorgen, so sagte sie später gegenüber der MAZ, habe sie wegen des digitalen Semesters sowieso keine gemacht. Schließlich sei sie mit allen Hochschulen ständig in Kontakt gewesen. Aber sich vor Ort einmal über die Prüfungsmodalitäten zu informieren oder sich detailliert erklären zu lassen, wie einzelne Hochschulen die spontan von ihrem Haus ausgegebenen insgesamt vier Millionen Euro für Digitalisierung verwendet hätten, sei etwas anderes als immer nur zu telefonieren.

Einige Probleme traten in der Diskussion dann doch zutage. „Bei Online-Prüfungen werden wir sicher Fragen des Datenschutzes haben“, sagt sie mit Hinblick auf die Furcht vor einem Kamerablick ins Wohnzimmer der Studierenden. Doch dafür gibt es schon technische Lösungen. Die Systeme unterscheiden vollautomatisch zwischen Sprechendem vor der Kamera und dessen Hintergrund. Man kann als Nutzer ein anderes Hintergrundbild einblenden und ist dennoch sichtbar. Trotzdem bietet Schüle den Hochschulen an, das Land könne sie datenschutzrechtlich beraten.

Betrug bei Online-Prüfung gar nicht so leicht

Auch in Sachen Betrug kann die Ministerin beruhigt werden. Zum Beispiel erlauben viele Prüfungen sowieso schon Hilfsmittel wie Bücher. Bei einer mündlichen Online-Prüfung wiederum sind sich die Verantwortlichen sehr sicher, dass es auffallen würde, bekäme jemand Tipps und Hilfen zugeflüstert oder angezeigt. „Meistens sind die Befürchtungen größer als die Probleme“, so die Erfahrung der Verantwortlichen. Ansonsten fänden reguläre Klausuren mit strengeren Regeln sowieso schon jetzt an der Universität selbst statt.

Für Schüle hat der Zwang zur digitalen Lehre während der Coronakrise nicht nur das große Improvisationsgeschick der brandenburgischen Hochschulen, sondern auch grundlegende Probleme wie unter einem Brennglas gezeigt. „Digitale Lehre bedeutet nicht, dass wir einfach Vorlesungen abfilmen, das haben wir jetzt erfahren“, sagt sie. Vorhandene Werkzeuge müssten vielmehr klug in ein didaktisches Gesamtkonzept eingebunden werden.

Digitales soll Miteinander nicht ersetzen

Insgesamt ist die selbst einst begeisterte Studentin, dass die Universität ein Ort des sozialen Miteinanders ist und auch bleiben muss. Das gelte besonders für dessen informellen Teil, wie etwa Gespräche in der Mensa. „Für mich ist es kein Zukunftsmodell, ausschließlich digital zu studieren.“ Sehr wohl könne man das Digitale aber nutzen, um die Beteiligung etwa der Studierenden zu erhöhen.

Erfahrungen aus dem vergangenen Sommersemester will die Universität im Wintersemester sowieso umsetzen. Den neuen digitalen Knaller werde man zwar nicht zu bieten haben, aber dass man mit Videokonferenzen gute digitale Gemeinschaftsräume schaffen und auch digitale Seminare fahren könne, das habe man nun gelernt, so Referentin van Kempen.

Ansonsten ist es aber auch ihr Ehrgeiz, in Labors, in Kleingruppen, in der Bibliothek, Cafeterien und Mensen so viel Präsenz wie angesichts von Abstands- und Hygieneregeln möglich zu bieten. Und eines ist schon sicher: Erstsemester sollen im Herbst ganz analog im Audimax empfangen werden. Darüber hinaus wird der Empfang auch direkt in andere Räume übertragen, auf die man die Beteiligten verteilen will.

