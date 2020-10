Innenstadt

Im Streit um die Kunstausstellung „Blickwinkel Potsdam_1.0“ in der Garnisonkirchenbaustelle äußert sich nun auch Kulturministerin Manja Schüle ( SPD), die das Projekt als Schirmherrin unterstützt hatte.

Über das, was „vor der Ausstellung vorgefallen ist“, gebe es „unterschiedliche Darstellungen“, sagte sie am Montag auf MAZ-Anfrage: „Ich kann und will das nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut. Darunter fällt natürlich auch die Freiheit zu kuratorischen Entscheidungen.“

Anzeige

Streit gemeinsam in Kunst übersetzen

Sie würde „allen Beteiligten empfehlen, sich – natürlich mit dem derzeit gebotenen Abstand – zusammenzusetzen und die unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren“, so die Ministerin: „Und wenn es gar nicht anders geht, kann man das ganze auch gemeinsam in Kunst übersetzen.“

Wie berichtet, hatten die Künstler Simone Westphal und Bernd A. Chmura kritisiert, dass ihre Beiträge für die Kunstausstellung zum Tag der deutschen Einheit von den Kuratoren kurzfristig herausgenommen wurden.

Kurator: „Mir war das zu platt“

Am Wochenende ist bekannt geworden, dass auch ein Trickfilm des Cartoonisten Jörg Hafemeister nach der Eröffnung am 2. Oktober nicht mehr gezeigt wurde. Kurator Lars Kaiser machte in diesem Fall technische Probleme geltend.

Alle drei Arbeiten setzten sich auf satirische Weise mit Hitler auseinander, eine Fokussierung die Kurator Kaiser ablehnte: „Mir war das zu platt.“

In einem am 14. Oktober veröffentlichten offenen Brief an Ministerin Schüle als Schirmherrin protestierten namhafte Potsdamer Künstler, Galeristen und Kuratoren gegen einen „Akt der Zensur“.

Keine Reaktion auf offene Briefe

Der Brief, der im Ministerium noch am selben Tag per Mail einging, blieb unbeantwortet: „Das Ministerium reagiert grundsätzlich nicht auf offene Briefe“, begründete Schüles Sprecher Stephan Breiding am Montag auf MAZ-Nachfrage.

Die Ausstellung war das erste Projekt auf der Garnisonkirchenbaustelle unter Beteiligung von Künstlern und Kuratoren aus dem benachbarten Rechenzentrum.

Wichtiges Projekt der Verständigung

Viele Nutzer des Hauses stehen dem Wiederaufbau der Kirche kritisch gegenüber. Die Ausstellung galt deshalb auch als wichtiges Projekt der Verständigung.

„Dass Garnisonkirche und Rechenzentrum in einem Spannungsverhältnis stehen, ist jedem in Potsdam völlig klar“, sagt Ministerin Schüle: „Genau deshalb habe ich gern die Bitte angenommen, diese Ausstellung zu eröffnen.“

Von Volker Oelschläger