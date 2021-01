Potsdam

Die Nerven liegen blank am St. Josefs-Krankenhaus: Das Gesundheitsministerium hat die für die kommende Woche vereinbarten Termine für die Covid-19-Zweit­impfung abgesagt. Die Mitarbeiter fürchten jetzt nicht nur um ihren Impfschutz – sie fühlen sich auch schlechter behandelt als die Mitarbeiter des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums, die mit der Zweitimpfung bereits versorgt wurden. Sie fordern, dass sich Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) für sie und den ursprünglich geplanten Impftermin beim Ministerium stark macht.

„Wir werden wieder einmal hintangestellt“, sagt eine Pflegerin des St. Josefs-Krankenhauses. Die Frau hat sich in ihrer Verzweiflung an die MAZ gewendet, möchte aber ihren Namen nicht veröffentlicht wissen. Was sie nicht versteht: „Es ist von Anfang an beteuert worden, dass mit der ersten Impfdosis auch die zweite geliefert, aber zurückgehalten wird. – Wenn das so ist: Weshalb können wir nicht wie geplant geimpft werden?“

Anzeige

Am 9. Februar soll die zweite Dosis verabreicht werden

Immerhin: Neue Termine sind für die Belegschaft des St. Josefs-Krankenhauses bereits verabredet. „Ich soll statt am 2. am 9. Februar geimpft werden“, berichtet die Pflegekraft. Sie traue dieser Abmachung aber nicht: „Wer weiß, was bis dahin ist? Vermutlich wird der Termin dann noch einmal und noch einmal verschoben. – Wir sind erschüttert!“

Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts ( RKI) empfiehlt, die zweite Impfstoffdosis des am St. Josefs angewandten Vakzins des Herstellers Biontech-Pfizer in einem Mindestabstand von 21 Tagen und nicht später als 42 Tage nach der ersten Dosis zu verabreichen. Dass bisher immer nur von einem Drei-Wochen-Zeitfenster die Rede war, irritiere die Mitarbeiter des St. Josefs, sagt die Pflegerin: „Jetzt, da klar ist, dass es zu Lieferengpässen kommt, ist auf einmal von 42 Tagen die Rede – wie passend. Wir haben Angst, dass wir mit jedem Tag, der verstreicht, nicht so gut geschützt sind wie wir geschützt sein könnten und sollten – auch im Hinblick auf die Virusmutation.“

Hersteller liefert 25 Prozent weniger Impfstoff

Am Nachmittag des 15. Januar war bekannt geworden, dass der Impfstoffhersteller Pfizer Lieferschwierigkeiten hat – am 19. Januar informierte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) darüber, dass auch Brandenburg „in erheblichen Maße“ davon betroffen sein wird. Demnach erhält Brandenburg in dieser Woche 25 Prozent weniger Impfstoff von Biontech-Pfizer, als bisher angekündigt. Dieser Einbruch werde bis Mitte Februar nicht kompensiert – deshalb könnten in den kommenden Wochen auch weniger Erstimpfungen durchgeführt werden. Nonnemacher betonte aber: „Alle notwendigen Zweitimpfungen zur Erlangungen des vollständigen Impfschutzes sind gesichert. Das bedeutet: alle Personen, die schon die erste Impfung erhalten haben, bekommen auch die zweite Impfung.“ Von einer Verschiebung war zu diese Zeitpunkt keine Rede.

Ministerium legt Vier-Wochen-Rhythmus fest

Nach MAZ-Information informierte das Ministerium intern drei Tage später noch einmal zum weiteren Vorgehen. Demnach soll die Zweitimpfung in allen Kliniken, die mit der Impfung ab der zweiten Kalenderwoche gestartet sind, um zwei Wochen verschoben werden – die Zweitimpfung würde somit fünf Wochen nach der Erstimpfung erfolgen. Das betrifft das St. Josefs-Krankenhaus. Um das Impfangebot aber auf eine einheitliche Grundlage zu stellen, hat das Ministerium nun einen Vier-Wochen-Rhythmus ersonnen: Das bedeutet, dass die Zweitimpfung nach 28 Tagen erfolgt – das ist der Mindestabstand, den das RKI für den Impfstoff des Herstellers Moderna angibt.

Land hat einen Puffer für den Fall, das kleinere Mengen ausfallen

„Damit gibt es für alle zugelassenen Impfstoffe einen einheitlichen Rhythmus, was die Planung und Durchführung erleichtert“, sagt Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Eine Garantie dafür, dass die Mitarbeiter des St. Josefs-Krankenhauses wie nun angekündigt ab dem 9. Februar zweitgeimpft werden können, wolle und könne er nicht geben. „Nach unserem jetzigen Wissens- und Planungsstand steht der Termin, aber wir sind von der Zuverlässigkeit der Hersteller abhängig. „Für den Fall, eine kleine Menge fällt einmal unvorhersehbar aus, haben wir vorgesorgt. Wenn aber zugesagte Lieferungen in großen Stückzahlen ausfallen sollten, muss auch in den Planungen gegengesteuert werden. So wie wir es nach dem Schock vom 15. Januar getan haben.“

Mitarbeiter fordern mehr Engagement des Oberbürgermeisters

Die Mitarbeiter am St. Josefs-Krankenhaus hilft diese Aussage wenig weiter. Sie sind nicht nur verunsichert, sie sind auch verärgert. „Es ist wieder die Politik, die uns ins offene Messer laufen lässt“, sagt die Pflegerin. Sie wünscht sich, dass sich der Oberbürgermeister so energisch engagiert wie seine SPD-Genossin Manuela Schwesig, die als Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern auf ein höheres Tempo beim Impfen drängt und sowohl der Bundesregierung als auch der EU Versäumnisse bei der Beschaffung des Corona-Vakzins vorwirft.

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns vom Oberbürgermeister und der Stadtpolitik übergangen fühlen“, sagt die Pflegerin. Zur Erinnerung: Als das städtische Klinikum, ein 1100-Betten-Riese und Maximalversorger, am 1. April 2020 nach einem internen Ausbruch des Coronavirus wochenlang schließen musste, musste das St. Josefs-Krankenhaus mit Unterstützung der Oberlinklinik und des Evangelischen Zentrums für Altersmedizin die Patientenversorgung in Potsdam übernehmen. Mit einer Corona-Prämie bedachte die Stadt aber nur die Mitarbeiter des Klinikums.

Von Nadine Fabian