Bornstedt

In der Amundsenstraße wurde am frühen Mittwochmorgen ein 17-Jähriger am Steuer eines Toyota gestoppt und kontrolliert. Es war der Sohn der Fahrzeughalterin. Er konnte keinen Führerschein vorweisen. Mittels Atemtestgerät wurden ihm 1,14 Promille Alkohol nachgewiesen. Es wurde eine Blutprobe durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Von MAZonline