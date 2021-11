Waldstadt

Betrunken auf einem Elektro-Roller wurde ein 37-Jähriger am Freitag kurz nach Mitternacht in der Waldstadt gestoppt. Waldstadt. Er fuhr auf der Drewitzer Straße. Bei einem Vortest wurden 2,59 Promille in der Atemluft festgestellt. Nach der folgenden Blutentnahme wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von MAZonline