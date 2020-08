Waldstadt II

In der Straße Am Moosfenn stießen am Donnerstagabend ein Ford Fiesta und ein Kleintransporter zusammen. Der Unfallverursacher soll zuvor starke Schlangenlinien gefahren sein. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Fahrer des Pkw augenscheinlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab den beachtlichen Wert von 4,1 Promille. Zur Einordnung: Nach Angaben der Medizin-Website drugcom.de führt ein Alkoholwert ab 4 Promille zu „Lähmungen, Koma mit Reflexlosigkeit, unkontrollierten Ausscheidungen, Atemstillstand und Tod“. Der 52-jährige Ford-Fahrer durfte nach Blutentnahme, Anzeigenaufnahme und Untersagung der Weiterfahrt gehen. Wie das aussah, hat die Polizei in ihrer Unfallmeldung nicht beschrieben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von MAZonline